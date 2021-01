Kaiserslautern – Mit „Rockdown 21“ bieten Thomas Rieder, Jürgen Walzer und Sven Sommer ein den Lockdown-Maßnahmen konformes Rockklassiker-Sammelsurium an.

Gitarrist Jürgen Walzer selbst übernimmt dafür die Vocals und präsentiert mit seinen Mitstreitern eine kernige, auf das wesentlich reduzierte Performance mit Drums, E-Bass und elektrischer Gitarre. Die Band präsentiert u. a. Coversongs von Chris Isaac, The Bates, Greenday, Deep Purple, Snow Patrol und AC/DC, neu interpretiert von Jürgen Walzers Stimme.

Jürgen Walzer aus Kaiserslautern war Gitarrist der Metal-Band Superior, deren Kult-Demo „Moral-Alliance“ in den späten Achtzigerjahren vom Metal-Hammer als eine der fünf besten deutschen Kult-Tapes gekürt wurde. Jürgen, seit Jahrzehnten musikalisch unterwegs, hat mit Superior, seiner Deep-Purple Tribute Band „Black Night“ und bei diversen Allstar-Auftritten u. a. im Vorprogramm von Bands wie Bon Jovi, Lita Ford, Craaft und DORO gespielt. Im Jahre 2019 lieferte er sich beim Allstar-Format „Night of Guitars“ mit niemand anderem als Victor Smolski (RAGE, ALMANAC) heiße Gitarrenduelle. Seit Dezember 2019 ist der 2. Teil seiner DISPYRIA-Trilogie „DISPYRIA-The Journey to Aelyrea“ weltweit erhältlich und wurde mittlerweile in über 50 Ländern verkauft und gestreamt.

Sven Sommer ist E- und Kontrabassist. Studium am namhaften Bass Collective in New York City, seitdem gefragter Begleiter auf regionalen sowie überregionalen Bühnen in sehr breit gefächerten Projekten zwischen Jazz, Rock, Soul und Pop. Neben dem Mitwirken als Musiker und Arrangeur in zahlreichen Projekten wurden bisher zwei Alben mit Eigenkompositionen veröffentlicht. Des weiteren ist er Lehrer für Bass und Band-Coaching an der Musikschule Kuseler Musikantenland.

Geboren wurde Thomas Rieder 1977 in Kaiserslautern. Seinen ersten Unterricht erhielt er von Rudi Nielin (Pauker am Pfalztheater Kaiserslautern) und Roland Weimer (Musikschule Kaiserslautern). Danach folgte ein Musikstudium (Hauptfach Schlagzeug) bei Armin Sommer an der Universität Koblenz-Landau. Durch Fortbildungen (u. a. bei Oliver Strauch, Wolfgang Haffner und Udo Dahmen) erweiterte er regelmäßig sein musikalisches Vokabular und lernte neue Sichtweisen kennen. Er trommelte unter anderem für das Pfalztheater Kaiserslautern, das Kurpfälzische Kammerorchester, das Sinfonische Blasorchester Mercedes Benz und die Galaband Hitfabrik. Aktuell ist er Schlagzeuger der Deutschrockband Winterland, spielt in der Sabrina Roth Band und ist regelmäßiger Gast bei Piano Soul Bar und Stephan Flesch. Außerdem leitet er Drum Circles und unterrichtet Schlagzeug an verschiedenen Musikschulen.

Alle Mitwirkenden am Kulturlivestream-Projekt erhalten vom Referat Kultur wieder eine kleine Gage, die durch Spenden aufgerundet werden kann. Diese können auf das Konto IBAN DE69 5405 01 10 0000 1146 60 überwiesen werden, mit Verwendungszweck „Kulturlivestream“, Empfänger ist die Stadt Kaiserslautern. Bis 200 € genügt dem Finanzamt der Einzahlungsbeleg, darüber hinaus kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.Alle Streams können online auf den Kanälen von herzlich digital über YouTube und Facebook aufgerufen werden.