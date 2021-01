Mannheim: Im Januar 2021 gehen die „Rockt zu Hause“-Streams weiter

Mannheim – Ein weiteres ungewöhnliches Halbjahr steht uns bevor. Die einzige Konstante in dieser verrückten Zeit ist weiterhin der Capitol-Live-Stream ROCKT zu HAUSE. Auch im Januar bieten Sascha Krebs, Sascha Kleinophorst, Christof Brill und Frank Schäffer zusammen mit Gästen etwas kulturelle Ablenkung im Lockdown.

Hier die Termine:

ROCKT zu HAUSE NR. 29 am Sa., 09. Januar 2021, 19 Uhr

YouTube Link zum Stream:

Zu Gast ZiO WiNTZ und Markus Lauer

ZiO WiNTZ (Vincenzo Rindone) ist Singer/Songwriter, Producer, Vollblutmusiker, ein Frontmagnet und am kommenden Samstag einer der beiden Gäste von ROCKT zu HAUSE No.29. Er schafft es mit Charisma und einer unverkennbaren Stimme, die Leute in seinen Bann zu ziehen. Seine Leidenschaft ist in jedem Song sichtlich spürbar. Im letzten Jahrzehnt spielte er mit seinen eigenen Songs Deutschlandweit und veröffentlichte in 2017, im Capitol Mannheim, seine neue Platte „Wunderland“ vor vollem Haus. 2020 wird seine neue EP mit neuem musikalischen Anstrich erscheinen und wäre somit sein drittes Album. Seit 2018 spielt er vermehrt in der Coverszene und setzt sich auch hier mit seinem Charme ab. Die Songs, die er singt werden zu eigenen und deshalb zu einem einzigartigem Erlebnis. Tauchen sie mit ihm in seine Welt ab und lassen sich eine kurze Zeit entführen. Es lohnt sich.

Markus Lauer an der Original-Hammond B3 mit Leopardenfell ist seit Ende der 1980er Jahre in der Szene kein Unbekannter mehr, er war der Bandleader der legendären Mannheimer Muddy Boots Blues Band und ist seit 2009 der Kopf von Funky B & The Kings Of Shuffle. Sein exzessiver Stilspiel erinnert an einen Mix aus Jerry Lee Lewis und Jon Lord und sorgt immer wieder für musikalische Highlights. Als gefragter Sideman arbeitete er u.a. mit Tommie Harris, Phil Guy, Big Joe Turner, „The Voice senior“- Kandidatin Janice Harrington oder in der Pierre M. Krause-Show und ist aktuell auch noch mit Blues-Chanteuse Veronique Gayot, der Timo-Gross-Band oder als Preisträger des Deutschen Rock & Pop-Preises mit Slowhand – The Eric Clapton Tribute unterwegs. Außerdem ist er mit seiner Hammondorgel auch Bestandteil einiger Capitol-Produktionen wie Hair, Dead Men`s Poetry oder Let The Sunshine In.

ROCKT zu HAUSE Nr. 30 am Fr., 22. Januar 2021, 19 Uhr

Gäste werden in Kürze mitgeteilt

ROCKT zu HAUSE Nr. 31 am Sa., 30. Januar 2021, 19 Uhr

Gäste werden in Kürze mitgeteilt

Alle Sendung können Sie entweder auf der Facebook Seite https://www.facebook.com/capitolmannheim oder dem YouTube Kanal https://www.youtube.com/user/capitol1927 abrufen.

Für alle Live Streams gibt es die Möglichkeit, die Künstlerinnen und Künstler mit einem Solidaritätsticket zu unterstützen.

https://www.printyourticket.de/Veranstaltung/Solidaritaetsticket–Mannheim-346048.html

oder auch auf www.capitol-mannheim.de bei der jeweiligen Veranstaltung unter Online Ticket. Und natürlich können Sie weiterhin für die Mannheimer Bürgerstiftung spenden. Die IBAN lautet: DE62 67050505 00399 61237.