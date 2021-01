Edenkoben: Sternsingeraktion 2021 inmitten der Pandemie anders

Edenkoben – Die Sternsinger bleiben wegen der Corona-Pandemie zuhause. Die Besuche von Haus zu Haus wurden von den Trägern der Aktion Dreikönigssingen – das Kindermissionswerk „

Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – abgesagt. So werden die Sternsinger aus der Stadt Edenkoben in diesem Jahr auch nicht in die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben kommen. Wenn auch die jährliche Spende nicht persönlich von Bürgermeister Olaf Gouasé an die Sternsinger übergeben werden kann, 50 Euro wurden nun an die Sternsingeraktion mit dem diesjährigen Leitwort „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ überwiesen.

Es gibt in diesem Jahr Alternativen: etwa digitale Sternsingerbesuche, Aufkleber mit dem Segenswunsch „C + M + B 2021“ die per Post versendet und in Gottesdiensten ausgelegt wurden.