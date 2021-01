Kaiserslautern – Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

ein außergewöhnliches Jahr 2020 liegt hinter uns. Viele von Ihnen werden sicher sagen: „Gott sei Dank“ Eine Einstellung, die ich durchaus nachvollziehen kann. Ich möchte aber dennoch versuchen, das Positive zu sehen.

Trotz aller Belastungen bin ich unheimlich stolz, wenn ich auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicke. Ich habe erlebt, wie schnell und effektiv sowohl die Stadtverwaltung als auch alle anderen Behörden und die gesamte Stadtgesellschaft in den Krisenmodus schalten können. Und wie schnell und effektiv dadurch auch Entwicklungen vorangetrieben werden können. Ein wunderbares Beispiel ist das Impfzentrum. Was hier in den letzten Wochen des alten Jahres entstanden ist, ist fantastisch. Stadt und Landkreis ziehen an einem Strang, unbürokratisch unterstützt von Opel und IKEA.

Das Zusammenspiel der Kräfte funktioniert, und das sollte uns allen Mut machen. Ich für meinen Teil gehe daher mit großer Hoffnung ins neue Jahr. Es werden noch einige entbehrungsreiche Zeiten vor uns liegen, aber ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, das Virus noch in diesem Jahr entscheidend einzudämmen.

Kaiserslautern war auf einem richtig guten Weg, mit sehr guten Wirtschaftsdaten, florierenden internationalen Kontakten und einer tollen Handels-, Freizeit- und Kulturlandschaft. Ich hoffe, dass wir den schnellstmöglich wieder beschreiten können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute zum Neuen Jahr.

Ihr

Klaus Weichel