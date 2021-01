Landau: Die Polizei-News

Aktuelle Warnmeldung der Polizei – Enkeltrickanrufe

Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Jockgrim vermehrt zu Anrufen bei älteren Mitbürgern kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da.

77-Jähriger erleidet Platzwunde

Landau (ots) – Eine Kopfplatzwunde erlitt ein 77-Jähriger bei einem Spaziergang am Sonntagabend 03.01.2021 gegen 22.30 Uhr im Bereich der Cornichonstraße. Der Spaziergänger war in der Dunkelheit gegen einen Gegenstand gelaufen, welcher von einem Pritschenwagen in den Bereich des Gehweges ragte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrzeugbesitzer aufgenommen, da dieser die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte.

Der Senior suchte noch am Abend ein Krankenhaus auf und ließ sich medizinisch versorgen.

Am Montagmittag meldete er den Vorfall bei der Polizei.

Autofahrer nutzen landwirtschaftliche Weg

Landau-Nußdorf (ots) – Gleich 8 Autofahrer wählten am Montagmorgen zwischen 8 und 8.45 Uhr die Abkürzung über den landwirtschaftlichen Weg im Bereich der Landstraße 512 zischen Landau-Nußdorf.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung des Durchfahrtsverbotes wurden gegen die Betroffenen eingeleitet. Weitere Autofahrer erkannten die Kontrollsituation und wendeten daraufhin ihr Fahrzeug.

Die Polizeiinspektion Landau bittet darum das bestehende Durchfahrtsverbot zu beachten