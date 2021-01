Erneute Betrugsanrufe und Online-Banking-Betrüge

Speyer (ots) – Mehrere Betroffene aus Speyer beanzeigten in den letzten Tagen über die Onlinewache der Polizei nachträglich Onlinebanking-Betrüge bzw. Betrugsanrufe, die sich im Zeitraum 23.12.2020-02.01.2021 ereigneten.

Am 24.12 erhielt eine 25-Jährige per SMS einen Link zur TAN-Änderung, über welchen sie Online-Banking-Zugangsdaten und Kreditkartendaten Preis gab. So wurde es unbekannten Tätern möglich, mehrere unberechtigte Abbuchungen in einem unteren 5-stelligen Gesamtwert zum Nachteil der Geschädigten zu tätigen.

Kein Schaden entstand am 23.12.2020 als unbekannte Täter eine Online-Überweisung über 9.500 EUR zum Nachteil eines 69-jährigen Speyerers veranlassten. Ein Bankmitarbeiter wurde auf die ungewöhnliche Überweisung aufmerksam und stornierte diese, ehe es zu einem Schadenseintritt kam.

Eine 62-jähriger Mann aus Speyer erhielt am 24.12 den Anruf eines Mannes, der sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Da der Speyerer den Anruf sofort als Betrugsversuch entlarvte, beendete er das Gespräch, ohne dass es zu einem Vermögensschaden kam.

Ein solcher trat auch am 02.01.2021 nicht ein, als ein 37-jähriger Speyerer eine sog. “Bitcoin-Erpressermail” in seinem SPAM-Ordner entdeckte. In dieser wurde er zur Übersenden von 650EUR aufgefordert, da ansonsten angeblich von ihm gefertigte Videoaufnahmen bei sexuellen Handlungen vor dem Computer im Internet verbreitet werden würden.

Immer wieder versuchen Betrüger durch geschickte Gesprächsführung am Telefon oder per E-Mail in den Besitz sensibler Bankdaten zu gelangen oder Zugriff auf den PC von Geschädigten zu erlangen, indem sie sich wahrheitswidrig als vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Auch werden Geschädigte zu Geldüberweisungen aufgefordert, um angeblich von ihnen gefertigte Videos bei sexuellen Handlungen abzuwenden.

Lassen Sie sich durch solche Anrufe/Mails nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Gehen Sie auf derartige Forderungen nicht ein und wenden Sie sich an die Polizei (Polizei Speyer: Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de). Weitere Informationen zu diesem Thema sowie die Tricks der Täter erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Modegeschäft in der Innenstadt

Speyer (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum 30.12.2020-04.01.2021 unberechtigten Zutritt in ein Modegeschäft in der Gutenbergstraße, indem sie eine Nebeneingangstür aufbrachen und so in den Verkaufsraum gelangten. Hier entwendeten sie aus der zweiten und dritte Etage nahezu alle Kleidungsstücke. Aus dem Verkaufsraum im Erdgeschoss, welcher von der Straße aus gut einsehbar ist, wurde nichts entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes dürfte bei ca. 15.000 EUR.

Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Kleidungsstücke muss davon ausgegangen werden, dass diese mittels eines Fahrzeugs abtransportiert wurden. Die Polizei sucht daher Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Tatzeitraum im Bereich der Gutenbergstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.