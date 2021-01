Hund angefahren – BesitzerIn gesucht

Hochdorf-Assenheim/Meckenheim (ots) – Am Dienstag 05.01.2021 gegen 6.45 Uhr kollidierte ein Pkw mit einem Hund im Bereich der L530 von Meckenheim kommend in Richtung Hochdorf-Assenheim.

Der Hund überlebte leider den Unfall nicht. Die Polizei sucht nun die Besitzer.

Der verstorbene Hund (hellbraunes Kurzhaarfell, unbekannte Hunderasse) wird derzeit bei der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim verwahrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de , an Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235-495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de oder an die Polizeiinspektion Haßloch Telefonnummer 06324-933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Radfahrer stürzt

Mutterstadt (ots) – Am Montagnachmittag 04.01.2021 gegen 13:40 Uhr ist die Polizei zu einem Radfahrer in die Waldstraße gerufen worden, der laut Zeugen ohne ersichtlichen Grund in den Grünstreifen geraten und dann gestürzt ist.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder sonstige berauschende Mittel. Der 67-jährige Radfahrer ist mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden.

Gegen Bagger gefahren

Waldsee (ots) – Am Montagmorgen 04.01.2021 gegen 08:10 Uhr ist ein 75-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit gegen einen in der Ludwigstraße geparkten Bagger gefahren.

Der Bagger blieb unbeschädigt, an dem Pkw entstand jedoch Totalschaden. Verletzt hat sich der 75-jährige aber glücklicherweise nicht.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots) – In der Zeit vom 03.01.2021 um 20:00 Uhr bis zum 04.01.2021 gegen 09:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Sudetenstraße in Limburgerhof ein. Nach ersten Ermittlungen wurden Schmuck und Sammlermünzen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Sudentenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Großniedesheim (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw Hyundai i40, am Monatag 04.01.2021 gegen 05.00 Uhr in der Beindersheimer Straße/Höhe Hausnummer 37 ab. Er geht nur kurz zurück zu seiner Garage, als er einen Knall vernimmt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am rechten Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.