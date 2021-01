Missglückter Jahresstart

Schwegenheim (ots) – Für einen 35-jährigen Rollerfahrer ging der Jahresstart mächtig schief. Er wurde in der Nacht von Montag 04.01.2021 auf Dienstag 05.01.202 auf dem Gelände einer Tankstelle in Schwegenheim kontrolliert. Schnell fiel den Beamten ein übermaltes und abgelaufenes Kennzeichen ins Auge. Somit war der Roller nicht versichert. Doch damit nicht genug. Bei der weiteren Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum.

Der Urintest bestätigte, dass der Mann unter dem Einfluss von gleich mehreren Drogenarten stand. Bei seiner Durchsuchung wurden dann zudem noch Betäubungsmittel gefunden. Zu guter Letzt stellte sich dann noch heraus, dass er keinen Führerschein besaß.

Das war vorerst wohl die letzte Rollerfahrt des Verkehrssünders. Die Führerscheinstelle wurde umgehend informiert und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

24 Verstöße bei Lasermessung

Knittelsheim (ots) – 24 Verstöße in nur 90 Minuten Kontrollzeit. Das ist das traurige Ergebnis einer Lasermessung am Montagmittag 04.01.2021.

Germersheimer Polizisten überwachten von 15.30 – 17 Uhr den Verkehr auf der Hauptstraße in Knittelsheim. Bereits in den letzten Wochen wurden dort aufgrund von Bürgerbeschwerden mehrere Kontrollen durchgeführt.

Nach wie vor halten sich viele nicht an die erlaubten 30 km/h.

Der “Spitzenreiter” war 34 km/h zu schnell unterwegs. Ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2 Punkte “in Flensburg” und ein Monat Fahrverbot sind die Folge.

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Neuburg (ots) – Am Montag 04.01.2021 befuhren um 10:15 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer die L 556 zwischen Neuburg und Berg in entgegengesetzter Richtung. Nach dem Ortsausgang Neuburg kommt es zum seitlich versetzten frontalen Zusammenstoß zwischen einem Sprinter und einem PKW.

Durch die Wucht des Aufpralls kommen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab.

Die beiden jeweiligen Fahrzeugführer werden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 EUR.

Mit 2,2 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Minfeld (ots) – Am Montag 04.01.2021 befuhr um 20:35 Uhr der Fahrer eines Sattelaufliegers die B 427 zwischen Winden und Minfeld. Am Ortseingang Minfeld kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Mittelinsel.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Ein Vortest bei dem 41-jährigen Fahrer erbrachte einen Wert von 2,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.