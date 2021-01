Groß-Gerau

Jähes Ende einer Geburtstagsparty im Rheinpark

Gernsheim (ots) – Rund 25 junge Männer und Frauen im Bereich der Grillhütte im Rheinpark, meldeten Anwohner am Montagabend 04.01.2021 gegen 22.30 Uhr der Polizei. Beim Erblicken der Ordnungshüter flüchteten die jungen Leute in alle Richtungen. 10 Personen im Alter zwischen 15-20 Jahren konnten die Polizisten allerdings an der Flucht hindern.

Darunter ein 15-jähriger Jugendlicher, der beim Wegrennen stolperte und sich beim anschließenden Sturz verletzte. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Gruppe an der Örtlichkeit zu einer Geburtstagsfeier zusammengefunden, bei der auch alkoholische Getränke konsumiert werden sollten.

Die Polizei leitete Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen ein.

Die angetroffenen minderjährigen Personen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu den geflüchteten Partyteilnehmern dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Auf mehrere in Wohngebieten abgestellten Fahrzeuge hatten es Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Samstag 2.1.2021 und Sonntag 3.1.2021 abgesehen.

Aus einem im Notisweg abgestellten grauen Volkswagen entwendeten die Unbekannten neben Kleingeld auch einen Rucksack. An einem weißen Volkswagen in der Wiesenstraße sowie an einem grauen Mercedes in der Hainstraße machten sich die Unbekannten ebenfalls zu schaffen.

Persönliche Ausweispapiere und einen Geldbeutel erbeuteten die Kriminellen aus einem blauen BMW, der in der Straße “Im Schecken” abgestellt war.

Einige zuvor entwendete Gegenstände konnten im Nachgang von Spaziergängern aufgefunden und der Polizei übergeben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll keines der Fahrzeuge verschlossen gewesen sein. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Beherzigen sie im eigenen Interesse die Bitte der Polizei, Ihre Fahrzeuge verschlossen zu halten. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen

Ladendieb rennt mit gefüllter Einkaufstasche weg

Pfungstadt (ots) – Mit einer gefüllten Einkaufstasche konnte am Montag 4.1.2021 ein Dieb aus einem Einkaufsmarkt in der Eberstädter Straße flüchten. Der Täter passierte gegen 18.45 Uhr die Ladenkasse ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv, der ihn stoppen wollte, will eine Pistole in der Jackentasche des Diebes gesehen haben, so dass er davon abließ den Mann festzuhalten. Dieser flüchtete sodann in Richtung Berliner Straße.

Täterbeschreibung:

Der Gesuchte ist zwischen 21 und 30 Jahre alt. Der bis zu 1,80 Meter große Dieb trug unter seiner schwarzen Jacke einen grauen Kapuzenpullover, dazu eine graue Hose und weiße Schuhe. Zeugen gaben an, dass seine weiße Mund-Nasen-Bedeckung seitlich schwarze flammenähnliche Streifen hat.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Pfungstadt (DEG) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06157 / 9509-0.

Kreis Bergstraße

Polizei kontrolliert Geschwindigkeit auf der L 3111

Viernheim/Lampertheim-Hüttenfeld (ots) – Die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwachten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Dienstag (5.1.) auf der Landesstraße 3111 zwischen Lampertheim-Hüttenfeld und Viernheim. Aufgrund der häufigen Wildunfälle, welche in den vergangenen Jahren auf dieser Strecke immer wieder vorkamen, ist die Geschwindigkeit nachts auf 60 Km/h beschränkt. Diese Beschränkung führte in der Vergangenheit zu einer deutlichen Abnahme der Unfälle mit Wild.

In der Zeit von 0.15 Uhr bis 0.50 Uhr wurden die Fahrzeuge, die in Richtung Viernheim fuhren, einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Ein 34-jähriger Golf-Fahrer war mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 92 Km/h deutlich schneller als die erlaubten 60 Km/h. Wegen der Überschreitung wird dem 34-Jährigen ein Bußgeldbescheid in Höhe von 120 Euro zugestellt.

Fluchtversuch vor Polizeikontrolle endet mit Festnahme

Darmstadt (ots) – Eine Streife des Zweiten Polizeirevieres beabsichtigte am Dienstagmorgen 05.01.2021 gegen 00.59 Uhr, den Fahrer eines PKW-Ford-Focus mit auswärtigen Kennzeichen in der Darmstädter Innenstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fordfahrer missachtete jedoch in der Liebigstraße die Anhaltezeichen und versuchte mit seinem Fahrzeug zu flüchten. Die Streife des Zweiten Polizeirevieres konnte jedoch zu dem flüchtigen Fahrzeug aufschließen und den Fahrer im Bereich Pallaswiesenstraße stoppen.

Der Grund für den Fluchtversuch war schnell ermittelt, da der 37-jährige Mann aus Darmstadt mit über

1 Promille sein Fahrzeug führte und zusätzlich nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, dafür aber im Besitz einer geringen Menge Betäubungsmittel gewesen war.

Schlussendlich wurde der Darmstädter zum Zwecke einer Blutentnahme vorläufig festgenommen und entsprechend beanzeigt. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wird der 37-jährige das Polizeirevier verlassen können.

Odenwaldkreis

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien – Wer kann Hinweise geben?

Brombachtal (ots) – Die Polizei in Erbach (DEG) ermittelt erneut im Brombachtal wegen Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Schwarze Farbe wurde vermutlich mit einer Sprühdose an zwei Fenstern der Grundschule im Schulweg und davor an der Schulstraße, an der Hauswand eines Hauses, geschmiert.

An der Schule wurde der Schaden am Montag 4.1.2021 entdeckt und kann, wie auch die Sprüherei in der Schulstraße Tage oder Wochen zurückliegen. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 700 Euro. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06062 / 953-0 bei der Polizei in Erbach.

