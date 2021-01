Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg – Fahrraddiebstahl

Nachdem das schwarz rote Core Mountainbike im Wert von 400 Euro bis heute nicht wieder aufgetaucht ist, erstattete die Besitzerin eine Strafanzeige. Das Bike ist von Montag auf Dienstag, 29. Dezember 2020 vom Grundstück eines Hauses in der Riedstraße verschwunden. Hinweise zum derzeitigen Standort des gestohlenen Fahrrades bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Butzbach – Flucht nach Parkplatzrempler auf Edeka-Parkplatz

(ots) – Die Polizei Butzbach ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich bereits am 23.12.2020 zwischen 19-19.30 Uhr, ereignet hat. Unfallort war der Parkplatz des Edeka-Marktes in der Kaiserstraße. An einem VW Passat Kombi mit einem BS-Kennzeichen entstand dabei ein Schaden.

Sowohl ein Anstoß oder Streifen bei einem Ein- oder Ausparkmanöver als auch ein Schaden durch einen Einkaufswagen ist als Ursache möglich.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Butzbach, Tel. 06033 70430.

Steinfurth – Gartenzaun beschädigt

(ots) – Durch einen Verkehrsunfall entstand am Gartenzaun des Anwesens Am Dorngraben 24 ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Kollision beschädigte ein Element des hölzernen Sichtschutzes und verschob sogar den Sockel einer Steinmauer.

Der Unfall war zwischen Mittwoch, 30. Dezember 2020 und Montag, 04. Januar 2021. Der beschädigte Zaun grenzt an einen Wirtschaftsweg hinter dem Grundstück. Der Verursacher fuhr demnach über diesen Wirtschaftsweg und beschädigte auf unbekannte Weise, vielleicht bei einem Wendemanöver, den Zaun. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

