Driedorf: Pferd von Pkw erfasst

(ots) – Montagmorgen 04.01.2021 wurde auf der Bundesstraße 255 zwischen Bad Marienberg und Herborn in Höhe Driedorf ein freilaufendes Pferd von einem VW Passat erfasst. Der 24-Jährige VW-Fahrer war gegen 06:20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Herborn unterwegs, als mehrere Pferde auf die Fahrbahn liefen.

Der Passat erfasste eins der Tiere. Aufgrund der schweren Verletzungen des Pferdes musste dieses durch einen Tierarzt eingeschläfert werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 3.200 Euro.

Dillenburg: Unbekannte werfen Kot-Beutel an Schule

(ots) – Unbekannte beschädigten offenbar durch einen Steinwurf eine Fensterscheibe des Schulgebäudes in der Wilhelmstraße. Ein weiteres Fenster beschmierten die unbekannten Vandalen mit Kotbeuteln. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert.

Die Dillenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeug zwischen Freitag (01.01.2021), 18:00 Uhr und Montag (04.01.2021), 09:19 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Hermannstein: Auto gestohlen – Festnahme und U-Haft

(ots) – Am Donnerstagmorgen 31.12.2020 um 07:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Dialysezentrum in der Otto-Wels-Straße. Hier gaukelte der Unbekannte vor, Taxi-Fahrer zu sein und einen Patienten abholen zu wollen. Aus den Büros stahl der Langfinger mehrere Geldbörsen der Mitarbeiter sowie einen Fahrzeugschlüssel und einen Laptop. Der Autoschlüssel passte zu einem auf dem Parkplatz des Zentrums stehenden grauen Audi Q3. Der dreiste Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl den rund 45.000 Euro teuren Audi.

Gegen 12:15 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen offenbar benommenen oder betrunkenen Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Krofdorfer Straße in Gießen. Das von der Zeugin genannte Kennzeichen stimmte mit dem des gestohlenen Audis überein.

Sofort fuhren Beamte der Gießener Polizei zu dem genannten Parkplatz. Der gestohlene Q3 war aber zunächst nicht mehr auffindbar. Im Rahmen der weiteren Fahndung stellten zivile Polizisten den grauen Q3 in der Gießener Innenstadt fest. Am Steuer saß ein 30-Jähriger aus Aßlar. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest.

An dem Audi stellten die Polizisten frische Lackschäden an der Beifahrerseite fest, eine dazugehörige Unfallstelle konnte noch nicht verifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den Aßlarer, der im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Wetzlar-Naunheim: Polizei schnappt Einbrecher

(ots) – Wegen eines Einbruchs in ein Optik-Geschäft in der Goethestraße ermittelt nun die Kriminalpolizei in Wetzlar. In der Nacht zu Sonntag (03.01.2021), um 01:37 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge 2 verdächtige Männer in dem Laden.

Wetzlarer Polizisten rückten sofort mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund an.Als die Einbrecher die Funkwagen bemerkten, flüchteten sie. Nach einer kurzen Verfolgung brachen die Diebe ihren Fluchtversuch ab. Die Ordnungshüter nahmen die jungen Männer fest. Bei den aus Wetzlar stammenden 17-Jahre und 20-Jahre jungen Männern fanden die Beamten einen Schlüssel, mit dem sich die Beiden offenbar Zutritt zu dem Laden verschafft hatten.

Dieser Schlüssel stammte aus einem Einbruch Ende Dezember.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei den beiden jungen Männern an. In der Wohnung des 20-jährigen fanden die Polizisten Elektrogeräte, die offensichtlich von Einbrüchen aus der Vergangenheit stammen. Diese wurden sichergestellt. Die beiden Diebe wurden zunächst zur Polizeistation verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften sie die Wache verlassen.

Wetzlar: Audi A7 zerkratzt

(ots) – Irgendwann zwischen Montag 28.12.2020 und Montag 04.01.2021 gegen 18:35 Uhr, zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines weißen Audi. Der A7 parkte in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz Lahnhof in der Spinnereistraße. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg: Ohne Führerschein aber mit Drogen im Blut gefahren

(ots) – In der Nacht zu Montag 04.01.2021 kontrollierten Wetzlarer Polizisten einen 17-Jährigen auf seinem Motorroller. Um 00:20 Uhr hielten sie den aus Hüttenberg stammenden Jugendlichen in der Weinrichstraße an. Den Beamten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum.

Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Der Roller-Fahrer konnte den Polizisten keinen Führerschein vorzeigen, er besitzt keinen. Für ihn folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Der Hüttenberger muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

