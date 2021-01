Verkehrsschild beschädigt und geflüchtet

Schwalmtal – Zwischen Freitag (18.12.) und Freitag (25.12.) wurde ein Verkehrsspiegel im Ortsteil Vadenrod in der Storndorfer , dem Anschein nach durch ein Forstwirtschaftliches Gerät/Fahrzeug zerstört. Vermutlich wurde der Mast des Spiegels im Rahmen eines Wende / Ein-Ausparkmanövers an der Grundstücksausfahrt aus dem Erdreich gedrückt und beschädigt.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Unfall auf der A 7 – 2 Personen verletzt

Knüllwald – Am Montag (04.01.), gegen 17:00 Uhr, kam es auf der A 7 Richtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Homberg / Efze und Bad Hersfeld / West, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 69-jähriger Fahrer aus Baden-Württemberg kam mit seinem Sattelzug auf Grund eines technischen Defekts auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Ein Nachfolgender Lkw (7,5 to.) bemerkte dies zu spät und fuhr auf den liegengebliebenen Sattelzug auf. Die beiden Fahrzeuginsassen (35 und 37 Jahre) aus Berlin wurden hierbei verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Baden-Württemberger wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Reifen zerstochen

Gersfeld – Am Donnerstag (31.12.), zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, zerstachen Unbekannte alle Reifen an einem grauen Opel Corsa. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Wasserkuppe unterhalb des Kreisels abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Einbruch in Apotheke

Fulda – Am frühen Dienstagmorgen (05.01.), gegen 04:00 Uhr, hatten es Unbekannte auf eine Apotheke in der Bahnhofstraße abgesehen. Die Täter warfen ein Schaufenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Kasseneinsätze sowie diverse Medikamente. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw angefahren und geflüchtet

Hünfeld (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 25.12.2020, 20:20 Uhr bis Samstag, den 26.12.2020, 13:30 Uhr, wurde ein in Hünfeld in der Straße „Ziegelei“, Höhe Hausnummer 4, ordnungsgemäß abgestellter, blauer Opel Insignia Kombi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Radlauf beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Homberg – Am Dienstag (29.12.), gegen 10:00 Uhr, parkte eine 55-jährige Frau Ihren grauen Skoda Octavia in einer Parkbucht vor einer Bankfiliale in der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Büßfeld. Bei der Rückkehr gegen 17:00 Uhr stellte Sie an Ihrem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug Beschädigungen am Seitenspiegel auf der Fahrerseite fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.