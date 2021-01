Unfall mit tödlichem Ausgang

Hofheim (ots)

Bundesstraße 8, Höhe Liederbach am Taunus, Dienstag, 05.01.2021, 13:20 Uhr

(jn)Heute Nachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 8 ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jähriger Mann aus Schmitten seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der 78-Jährige gegen 13:20 Uhr am Steuer seines Mitsubishi auf der B 8 aus Kelkheim, Hornau kommend in Fahrtrichtung Liederbach unterwegs. Um Schnee vom Dach seines Pkw zu entfernen, stellte er sein Auto etwa 200 Meter vor der Abfahrt Liederbach auf dem Standstreifen ab und verließ sein Fahrzeug. Kurz darauf wurde der Mann von einem in gleicher Richtung fahrenden Mercedes erfasst und dabei tödlich verletzt. Auch der 28-jährige Fahrer des Mercedes aus Königstein musste an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden. Ein weiteres Fahrzeug, welches gleichsam in Richtung Liederbach unterwegs war, machte eine Gefahrenbremsung, drehte sich und kam an der Leitplanke zum Stehen.

Zwecks genauer Aufklärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen und sowohl der Mitsubishi als auch der Mercedes sichergestellt. Zudem war eine Vollsperrung der B 8 in Fahrtrichtung Liederbach für die Spurensicherung und Unfallaufnahme notwendig. Die Sperrung dauert bis auf Weiteres an.

Bargeld bei Einbruch gestohlen, Eschborn, Nordstraße, Montag, 04.01.2021, 15:50 Uhr bis 17:30 Uhr

(jn)In Eschborn ereignete sich am frühen Montagabend ein Einbruch in einem Reihenhaus, bei dem mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet wurden. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge betraten Unbekannte zwischen 15:50 Uhr und 17:30 Uhr das Anwesen in der Nordstraße und zerstörten eine Balkontür. Durch diese wurden im Anschluss die Wohnräume betreten, wobei der oder die Einbrecher letztlich unerkannt mit dem Bargeld verschwanden. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Pedelec aus Garage entwendet, Hattersheim am Main, Eddersheim, Anton-Flettner-Straße, Sonntag, 03.01.2021, 22:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben am Sonntagabend aus einer Garage im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim ein Pedelec mitgehen lassen. Den Angaben der Besitzer zufolge betrat eine Person gegen 22:30 Uhr das Grundstück in der Anton-Flettner-Straße und in der Folge auch die dortige Garage. In dieser machte sich der Täter auf die Suche nach Beute und durchsuchte hierfür auch zwei abgestellte Pkw. Letztendlich entwendete der mit einer weißen Jacke mit Kapuze bekleidete Täter ein schwarzes Trekkingrad von KTM, Typ Power Sport 11 CX5 und flüchtete. Der Wert der Beute wird auf circa 2.700 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Rad oder der Tat werden von der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Randale am Bahnsteig, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Montag, 04.01.2021, 19:00 Uhr

(jn)Am Montagabend hat ein bislang unbekannter Mann am Bad Sodener Bahnhof randaliert und einen Schaden in Höhe von ca. 750 Euro verursacht. Um kurz nach 19:00 Uhr benachrichtigte eine Zeugin die Polizei über einen etwa 25 Jahre alten Mann, der zunächst herumgeschrien und Menschen angepöbelt und dann gegen einen Fahrkartenautomaten geschlagen und getreten habe. Anschließend verschwand der etwa 1,75 Meter große Täter, der mit einer roten Jacke bekleidet war, noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Eschborner Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Berauscht am Steuer, Eschborn, Spessartweg, Dienstag, 05.01.2021, 01:00 Uhr

(jn)Ärger steht einem 29-jährigen Frankfurter ins Haus, der in der zurückliegenden Nacht in Eschborn von der Polizei angehalten worden ist. Gegen 01:00 Uhr überprüften die Beamten den Mann im Spessartweg, welcher am Steuer eines Suzuki saß. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Da auch dieser positiv reagierte, wurde der 29-Jährige zwecks Blutentnahme zur nahegelegenen Wache gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lkw rammt geparkten Pkw und fährt davon, Hofheim am Taunus, Lorsbacher Straße, Montag, 04.01.2021, 07:45 Uhr

(jn)Seit gestern ermittelt die Polizei im Main-Taunus-Kreis wegen einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen in Hofheim ereignet hat. Gegen 07:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lkw die Lorsbacher Straße in Richtung Schwarzbachweg, als er auf Höhe der Hausnummer 5 mit einem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Fiat kollidierte. Durch die heftige Kollision wurde sogar das Fahrzeug aus der ursprünglichen Position verschoben. Obwohl sich der entstandene Sachschaden auf etwa 4.000 Euro beläuft, setzte der/die Fahrer/in des Lkw seine/ihre Fahrt unerlaubt fort, ohne seiner/ihrer Pflicht als Unfallbeteiligte/r nachzukommen.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim geht ersten Ermittlungsansätzen nach, bittet jedoch weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.