Heidelberg: Stadtnotizen 05.01.2020

Stadt erhält Großspende von Reckitt Benckiser – 40.000 Desinfektionsmittel gehen unter anderem an Kreisimpfzentrum, Schulen und Heime

Die Stadt Heidelberg erhält eine Großspende an Desinfektionsmitteln des in der Bahnstadt ansässigen Konsumgüterunternehmens Reckitt Benckiser (RB). Der Hersteller verschiedener Markenprodukte gibt insgesamt 40.000 Hand-Hygienegele und Hygienesprays in städtische Hände. Die Stadt plant, diese Spenden von insgesamt 42 Industriepaletten mit Desinfektionsmittel direkt an Einrichtungen innerhalb Heidelbergs weiterzugeben. Ein Teil wird auch dem neuen Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund angeboten. Weiter sollen die Desinfektionsmittel unter anderem an Schulen, Senioren- und Pflegeheime sowie soziale und städtische Einrichtungen und Gebäude sowie Sportstätten geliefert werden. Sobald diese wieder geöffnet sind, besteht dort erneut hoher Bedarf.

„Wir sind sehr dankbar, dass das Unternehmen Reckitt Benckiser mit dieser großzügigen Spende einen aktiven Beitrag leistet. Damit bekennt sich Reckitt Benckiser zu seinem Standort Heidelberg und ist unserer Stadt in Pandemie-Zeiten eine großartige Hilfe. Diese Unterstützung ist enorm wichtig. Schließlich sitzen wir alle in demselben Boot und können nur gemeinsam das Infektionsgeschehen eindämmen“, sagt Oberbürgermeister Professor Dr. Eckart Würzner.

„Wir freuen uns, gerade das Impfzentrum und Einrichtungen für Kinder und Senioren in der Stadt Heidelberg mit unseren Produkten unterstützen zu können. Als Arbeitgeber in der Region leisten wir gerne einen Beitrag, um hohe Hygienestandards insbesondere für die richtige Handhygiene zum Schutz vor Krankheiten und Unterbrechung der Infektionskette zu gewährleisten“, kommentiert Xenia Barth, Geschäftsführerin RB Hygiene Home Deutschland GmbH.

Oberbürgermeister Prof. Würzner übergab Spende für Sternsinger-Aktion – Empfang von Sternsingern wegen Corona-Pandemie ausgefallen

Zum Beginn eines neuen Jahres sind normalerweise viele Sternsinger-Gruppen der Pfarrgemeinden Heidelbergs auf den Straßen unterwegs und sammeln Spenden für notleidende Kinder und Jugendliche in der Welt. Ein Besuch der Sternsinger an den Haustüren ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie allerdings vielerorts nicht möglich. Auch der traditionelle Empfang der Heidelberger Sternsinger durch die Stadt im Großen Rathaussaal musste coronabedingt ausfallen.

Stattdessen haben Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Pastoralreferent Carsten Groß von der Katholischen Stadtkirche Heidelberg am Montag, 4. Januar 2021, vor dem Heidelberger Rathaus das Friedenslicht angezündet. Die Kirchenvertreter überbrachten für die Sternsinger den Segen „Christus Mansionem Benedicat“ („Christus segne dieses Haus und alle, die drin gehen ein und aus“) und schrieben diesen mit Kreide in der Kurzform „20*C+M+B+21“ an den Eingang zum Rathaus. Oberbürgermeister Prof. Würzner übergab Pastoralreferent Groß zugleich eine Spende in Höhe von 500 Euro aus seinen persönlichen Verfügungsmitteln, mit der er die Sternsinger-Aktion jährlich unterstützt.

Segenstütchen 2021 zum Mitnehmen

Die Katholische Stadtkirche hat in diesem Jahr einen anderen Weg gefunden, den Segen trotz der Corona-Pandemie in die Häuser zu bringen: Während der gesamten Sternsingeraktion können Segenstütchen in den meisten Kirchen der Stadtkirche abgeholt werden. In diesen Tütchen befinden sich ein Stück geweihte Kreide oder ein Segensaufkleber zur Anbringung des Segenspruches an der Haustüre sowie ein Spendenvordruck. Die Details gibt es online unter www.stadtkirche-heidelberg.de >Sternsingeraktion 2021.

In diesem Jahr steht die Sternsinger-Aktion unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Sie veranschaulicht, wie Projektpartner der Sternsinger Kinder ohne oder mit eingeschränkter elterlicher Fürsorge schützen und stärken können. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO arbeiten mehr als 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland, die meisten davon in Europa. Gründe hierfür sind Armut, mangelnde Verdienstmöglichkeiten und niedrige Löhne. Für die Kinder hat die Arbeitsmigration der Eltern häufig lange Phasen der Trennung von ihren Vätern und Müttern zur Folge. Rund zwei Millionen Kinder, schätzt die Caritas Ukraine, wachsen in dem osteuropäischen Land mit nur einem Elternteil, bei Großeltern, anderen Verwandten oder in Pflegefamilien auf. Dies belastet häufig die ganze Familie.

Mikrozensus 2021: Bundesweite amtliche Befragung startet – Kontaktlose Teilnahme via Internet und Telefon möglich

Die Befragung zum Mikrozensus 2021 beginnt am 11. Januar. Der Mikrozensus ist eine gesetzlich angeordnete Befragung über Bevölkerung und Arbeitsmarkt, die seit 1957 jedes Jahr bundesweit bei einem Prozent der Bevölkerung durchgeführt wird. In Baden-Württemberg werden dazu über das ganze Jahr rund 55.000 Haushalte zu ihren Lebensverhältnissen befragt. Die durch ein Zufallsverfahren ausgewählten Haushalte sind auskunftspflichtig.

Die Daten des Mikrozensus bilden eine Quelle aktueller Informationen über die wirtschaftliche und soziale Lage der Familien und Haushalte, über Arbeitsmarkt, Berufsstruktur und Ausbildung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die wirtschaftliche und soziale Veränderungen auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeutung. Die Auskünfte der auskunftspflichtigen Haushalte helfen, die aktuelle Lage der Bevölkerung in Baden-Württemberg abzubilden. Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet. Die Auskünfte werden anonymisiert.

Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben des Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs vor. Darin sind meist die Zugangsdaten für den Online-Fragebogen zum Mikrozensus enthalten. Alternativ wird das Schreiben von einem Erhebungsbeauftragten versandt oder eingeworfen und enthält die Bitte, mit diesem Kontakt für ein Interview am Telefon aufzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie können Interviews vor Ort mit den Erhebungsbeauftragten, wie bis 2020 üblich, aktuell nicht stattfinden. Die Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder von einer volljährigen Person erteilt werden.

Der Mikrozensus wird als unterjährige Erhebung durchgeführt. Das heißt, der Stichprobenumfang wird gleichmäßig auf alle Wochen des Jahres verteilt. Die Angaben beziehen sich dann jeweils auf die Woche vor dem Interview, wodurch die Aktualität der Ergebnisse erhöht wird. Die Mikrozensusergebnisse für Baden-Württemberg werden fortlaufend veröffentlicht und stehen jedermann zur Verfügung.

Ausgewählte Ergebnisse sind im Internet unter www.statistik-bw.de abrufbar.

Die Müllabfuhr holt im Januar 2021 die Weihnachtsbäume ab – Weihnachtsbaumsammlung der Vereine entfällt aufgrund der Corona-Beschränkungen

Im Januar 2021 sammelt ausschließlich die Müllabfuhr der Stadt Heidelberg die Weihnachtsbäume in den Stadtteilen ein. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können – wie sonst in einigen Stadtteilen üblich – nicht örtliche Jugendvereine und die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr die Bäume abholen. Nach der aktuellen Corona-Verordnung sind alle Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit nicht erlaubt. Deshalb sammelt nun auch in Kirchheim, Pfaffengrund, Schlierbach, Wieblingen und Ziegelhausen die städtische Müllabfuhr die Bäume ein. In diesen Stadtteilen wird die Abholung durch die Müllabfuhr bis Freitag, 22. Januar 2021, erfolgen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Christbäume bis zum Abholtermin auf dem eigenen Grundstück zwischenzulagern. Start der Sammelaktion in Heidelberg ist am Donnerstag, 7. Januar 2021.

Lametta und Weihnachtsschmuck bitte restlos entfernen

Die Bäume müssen am Entsorgungstag bis 6 Uhr am Straßenrand öffentlicher Straßen bereitstehen, die für Abholfahrzeuge befahrbar sind. Weil die Christbäume gehäckselt und kompostiert werden, können nur solche Bäume mitgenommen werden, die völlig frei von Weihnachtsschmuck sind. Vor allem Lametta muss restlos entfernt sein. Die Straßensammlung findet nur zu den unten genannten Terminen statt.

Termine in den Stadtteilen

Altstadt: Dienstag, 12. Januar 2021

Bahnstadt: Freitag, 8. Januar 2021. Die Bäume müssen aus den Stichstraßen gebracht und zur Promenade an den Langen Anger gelegt werden.

Bergheim (einschließlich Ochsenkopf): Donnerstag, 7. Januar 2021

Boxberg, Emmertsgrund: Samstag, 9. Januar 2021

Handschuhsheim: Mittwoch, 13. Januar 2021

Kirchheim: Montag, 18. Januar 2021

Neuenheim: Donnerstag, 14. Januar 2021

Pfaffengrund: Mittwoch, 20. Januar 2021

Rohrbach (einschließlich den Straßen im Höllenstein): Freitag, 15. Januar 2021

Schlierbach: Freitag, 22. Januar 2021

Südstadt: Freitag, 15. Januar 2021

Weststadt: Montag, 11. Januar 2021

Wieblingen: Dienstag, 19. Januar 2021

Ziegelhausen: Donnerstag, 21. Januar 2021

Interkommunales Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen – Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands am 13. Januar

Die Städte Heidelberg und Leimen planen an ihrer Gemarkungsgrenze die gemeinsame Entwicklung eines Interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiets. Zum 1. Januar 2021 wurde ein Zweckverband gegründet, der hälftig von beiden Kommunen getragen wird. Aufgabe des Zweckverbandes ist es, gemeinsam mit ortsansässigen Betrieben und Grundstückseigentümern die bebauten und unbebauten Flächen in dem Gebiet nachhaltig zu entwickeln. Die Verbandsversammlung des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Heidelberg-Leimen“ tritt am Mittwoch, 13. Januar 2021, um 18 Uhr im Ferdinand-Reidel-Saal des Neuen Rathauses in Leimen, Rathausstraße 1-3, zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die Sitzung ist öffentlich. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln der Corona-Verordnung. Es kann daher nur eine begrenzte Zahl an Bürgerinnen und Bürgern teilnehmen.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Wahl des Verbandsvorsitzenden

3. Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden

4. Verpflichtung der Vertreter/innen der Verbandsversammlung

5. Bestellung des Geschäftsführers

6. Bestellung des stellvertretenden Geschäftsführers

7. Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021

Beschluss über die Eröffnungsbilanz

Beschluss über die Umlage der Verbandsmitglieder für das Jahr 2021

8. Beschluss über die Bildung eines Marketing- und eines Bauausschusses

Beschluss über die Aufgabenübertragung an die Ausschüsse gemäß der Satzung

9. Beschluss über eine Entschädigungssatzung

10. Beschluss über den Beitritt zum Badischen Gemeinde-Versicherungsverband

11. Jahrestermine 2021

12. Fragestunde

13. Verschiedenes

Weitere Infos zu dem Projekt gibt es online unter www.wirtschaftsfoerderung.heidelberg.de > „Wirtschaftsflächen und Immobilien“ und www.leimen.de.