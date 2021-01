Gießen: Sittenstrolch gesucht

(ots) – Gesucht wird ein Mann, etwa 170 cm, ca. 30 Jahre, dunkler Teint und von kräftiger Figur.

Dieser Mann hatte sich am Dienstag 05.01.2021 gegen 10.30 Uhr in der Goethestraße, vor einer Frau entblößt. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Lyoner Straße.

Er soll mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Ungewöhnliche Angaben zum Führerschein?

(ots) – Ungewöhnlich waren die Angaben, die eine 47-Jährige am Sonntag 03.01.2021 gegen 00.45 Uhr, während einer Verkehrskontrolle Polizeibeamten gegenüber machte. Die Frau wurde in der Straße Am Mühlberg kontrolliert, als sie mit in einem Kleintransporter, an dem sich spanische Kennzeichen befanden, unterwegs war. Wie die Kolumbianerin die Streife sah, tauschte sie mit ihrem Beifahrer den Sitz. Bei der Kontrolle konnte sie keine Fahrerlaubnis vorzeigen.

In ihrer Wohnung zeigte sie den Beamten einen “abgelaufenen” Führerschein aus Panama.

Zum Abschluss ihrer Befragung äußerte sie, dass sie in den nächsten Tagen nach Spanien fahren wolle, um dort einen gültigen Führerschein in Empfang zu nehmen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hinter einem Auto versteckt

(ots) – In der Grünberger Straße machten Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen 02.01.2021 eine verdächtige Beobachtung. Gegen 01.00 Uhr versteckte sich eine männliche Person hinter einem geparkten Auto, als sie die Streife sah. Bei der anschließenden Kontrolle des 30-jährigen Gießeners stellte es sich heraus, dass zwei Tütchen mit mehreren Gramm Drogen dabei hatte.

Neben dem Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt auf den Gießener noch ein Ordnungswidrigkeitsfahren zu. Er war während der Ausgangssperre unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: E-Roller entwendet

In der Schulstraße haben Unbekannte am Montagnachmittag 04.01.2021 einen E-Roller entwendet.

Die Täter hatten das Elektrofahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 598MZZ weggeschoben.

Der Wert liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Gießen: Keinen Führerschein

Ein 39-Jähriger aus dem Wetteraukreis wurde am Dienstagmittag 05.01.2021 in der Bismarckstraße überprüft. Dabei stellte es sich heraus, dass der Fahrer eines Ford Fokus keinen Führerschein hatte. Bei den Überprüfungen ergab sich auch der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Alkohol und Drogen zu sich genommen hatte. Er musste mit zur Blutentnahme. Zwei Verfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Nur wenige halten sich nicht an die Ausgangssperre

(ots) – In der Nacht zum Dienstag wurden rund 20 Personen vor dem Hintergrund der erlassenen Ausgangssperre kontrolliert. Rund um Grünberg wurden drei Personen, die sich nicht an die Ausgangssperre hielten, angehalten und mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren belegt.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Unfallflucht auf Parkplatz

Samstagnacht (12.Dezember) gegen 04.20 Uhr stieß ein bislang Unbekannter beim Rückwärtsfahren gegen ein Hinweisschild auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Hegweg. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern.

Eine Überwachungskamera konnte das Unfallgeschehen aufzeichnen und zeigt einen weißen Sprinter mit seitlicher Aufschrift. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A45/Langgöns: Zusammenstoß mit Dogge

(ots) – Am Montagabend 04.01.2021 gegen 22.40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger die rechte Spur der Autobahn 45 von Hanau in Richtung Dortmund.

Plötzlich querte eine Dogge die Fahrbahn und es kam zu Zusammenstoß mit dem LKW.

Der Hund überlebte den Aufprall nicht.

Ein nachfolgender 32-jähriger Mann in einem VW konnte dem Hundekörper nicht ausweichen und es kam auch hier zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.400 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

