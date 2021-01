Dixi-Toilette in Brand gesetzt

Frankfurt-Eckenheim (ots)-(ne) – Montagnachmittag 04.01.2021 brannte eine mobile Toilette in der Gießener Straße im Bereich einer Baustelle. Über die Leitstelle der Feuerwehr wurde die Polizei über den Brand informiert. Gegen 13:30 Uhr hatte eine sogenannte Dixi-Toilette gebrannt, die im Rahmen einer Straßenbaustelle eingesetzt war. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, dennoch blieben starke Beschädigungen an der gesamten Kunststoffkonstruktion zurück.

Eine Revierstreife bemerkte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen einem dem Revier bekannten Mann, der bereits in der Vergangenheit Verursacher polizeilicher Einsätze war. Der 36-Jährige gab bei seiner Kontrolle an, die Toilette angezündet zu haben, wobei er einen etwas verwirrten und insgesamt psychisch auffälligen Eindruck machte. Er musste nach Abschluss der Maßnahmen entlassen werden.

69-Jährige flüchtet nach Unfall

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(dr) – Montagmorgen 04.01.2021 gegen 06:20 Uhr ereignete sich in Ginnheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Autofahrerin ein geparktes Fahrzeug beschädigte und von der Unfallstelle flüchtete. Eine Polizeistreife konnte die Frau stoppen.

Zeugen sahen zunächst, wie die 69-Jährige auf der Hügelstraße mit ihrem Ford Focus ein geparktes Fahrzeug touchiert hatte und verständigten daraufhin die Polizei. Die Autofahrerin fuhr an den rechten Fahrbahnrand. Als die eingetroffene Polizeistreife an das Fahrzeug herantrat, startete die Frau plötzlich ihr Auto und flüchtete mit diesem von der Unfallstelle. Dabei fuhr sie einem der Beamten beinahe über den Fuß. Die Streife nahm umgehend die Verfolgung auf und schaffte es, die Flüchtige zu stoppen, indem sie ihr den Weg versperrte.

An ihrem Fahrzeug erfolgte dann auch umgehend die vorläufige Festnahme.

Die Beamten stellten fest, dass die unverletzte Autofahrerin offensichtlich stark alkoholisiert war.

Eine Atemalkoholmessung war bei ihr nicht möglich.

Nach einer Blutentnahme und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 69-Jährige wieder entlassen. Ihr Fahrzeug stellten die Beamten allerdings sicher.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Frankfurt-Nordend/Eschersheim (ots)-(dr) – Beamte des 12. Polizeireviers haben in der vergangenen Nacht von Montag 04.01. auf Dienstag 05.01.2021 bei Verkehrskontrollen zwei Personen aus dem Straßenverkehr “gezogen”.

Bei einer auf der Eckenheimer Landstraße in Höhe des Hauptfriedhofs eingerichteten Kontrollstelle erwischten die Beamten einen 44-jährigen Mini-Fahrer, der mit einem festgestellten Atemalkoholwert

von über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert unterwegs war. Das Auto musste er stehen lassen.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es folgte eine Blutentnahme.

Im weiteren Verlauf der Nacht nahmen die Beamten Am Weißen Stein einen 33-jährigen Mann fest, der wohl schon vor der Kontrolle ahnte, was ihm blühen sollte. Als Beifahrer eines vor der Kontrollstelle wartenden Pkw war dieser aus dem Auto ausgestiegen und zu Fuß in Richtung Innenstadt geflüchtet. Eine Streife nahm umgehend die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen nach wenigen Metern “dingfest” machen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass eine Ausreiseaufforderung für den

33-Jährigen vorliegt. Aufgrund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz erfolgte die Einlieferung in das Polizeipräsidium.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen