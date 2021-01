Kassel-Wesertor (ots) – Wie die eingeschüchterte 18-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel später den Polizeibeamten schilderte, saß sie Montag 04.01.2021 gegen 16:45 Uhr in einem Linienbus, als der unbekannte Mann sie plötzlich unsittlich berührte. Dabei drückte er sich gegen ihren Körper und versuchte sie zu küssen. Auf die missliche Lage der jungen Frau wurden die drei Zeugen aufmerksam.

Äußerst couragiert verhielten sich 2 junge Männer und ein 17-Jähriger, die am Montagnachmittag Zeugen einer sexuellen Belästigung in einem Bus wurden. Nachdem der Täter am Altmarkt aus dem Bus ausgestiegen war, folgten sie dem Mann. In der Kurt-Schumacher-Straße hielten sie den

27-Jährigen fest und alarmierten über den Notruf die Polizei.

Dort klickten wenige Augenblicke später die Handschellen für den Täter.

Den festgenommenen 27-Jährigen aus Kassel, bei dem ein Atemalkoholtest 4,1 Promille ergab, brachten die Polizisten zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums.

Der polizeibekannte Mann muss sich nun wegen sexueller Belästigung verantworten.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kriminalpolizei.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen