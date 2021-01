Ludwigshafen: Stadtnotizen 04.01.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Weiterhin Personal für Landesimpfzentrum Ludwigshafen gesucht

Die Stadtverwaltung Ludwigshafen dankt für die zahlreiche Unterstützung im Landesimpfzentrum Ludwigshafen. In der Walzmühle konnte nach den Weihnachtsfeiertagen mit dem Impfen zahlreicher Bürger begonnen werden. Damit dieser Service weiter aufrechterhalten werden kann, werden aber noch dringend weitere Helfer gesucht. Zur Unterstützung des Corona-Impfzentrums sowie um den Personaleinsatz flexibel planen und koordinieren zu können, werden insbesondere Apotheker, Notfall- sowie Rettungssanitäter gebeten, sich unter nachfolgendem Link auf der Webseite des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz zu registrieren: https://covid-19-support.msagd.rlp.de/eden/default/index/register. Sind die erforderlichen Daten wie Qualifikationen und mögliche Einsatzzeiten für die Impfzentrumskoordinatoren sichtbar, kommen diese unaufgefordert auf die Personen zu.

Das Impfzentrum in Ludwighafen ist eines von 31 solcher Zentren in Rheinland-Pfalz, in denen sich in den kommenden Monaten Bürger gegen Corona impfen lassen können.

Radarkontrollen für die Woche vom 11. Januar bis 17. Januar 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 11. Januar: Süd, Rheingönheim und West; Dienstag, 12. Januar: Friesenheim, Nord und Oppau; Mittwoch, 13. Januar: Pfingstweide, Edigheim und Oggersheim; Donnerstag, 14. Januar: Mitte, Mundenheim und Ruchheim; Freitag, 15. Januar: Gartenstadt, Maudach und Friesenheim; Samstag, 16. Januar: Süd und Rheingönheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Mit rund drei Promille in Klinik aufgenommen

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat in der Silvesternacht, 31. Dezember 2020, eine Frau ins Krankenhaus gebracht, wo ein Atemalkoholtest bei ihr den Wert von 2,9 Promille ergab. Die stark alkoholisierte 52-Jährige war in Friesenheim mit einem Bekannten in Streit geraten und die Polizei hatte den KVD um Anfahrt gebeten, damit er sich gemäß des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen (PsychKG) um sie kümmert. Obwohl sie nach einem Gespräch mit den KVD-Einsatzkräften einer Fahrt mit dem Rettungswagen in die Klinik zustimmte, änderte sie später ihre Meinung und sie musste letztlich zum Fahrzeug getragen werden. Die Frau wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen.