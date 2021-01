Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 05.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: LKW-Panne; Verkehrsbehinderungen

Hassloch (ots) – Keine gute Stelle für eine Panne hatte sich am frühen Montagmorgen (4. Januar 2021, 6-9 Uhr) der Fahrer eines Sattelzuges in Haßloch ausgesucht. In der Westrandstraße unmittelbar an der Einfahrt zum Kreisel bei der A65 machte ging es für den Laster plötzlich nicht mehr wetier. Drei Stunden behinderte der Koloss den Berufsverkehr, ehe er abgeschleppt werden konnte. Die Polizei Haßloch leitete den Verkehr um.

Haßloch: Altkleidercontainer mit Farbe beschmiert

Hassloch (ots) – Einkaufswagen und Unterstand sowie ein Sammelcontainer für Altkleider besprühten Unbekannte am Edeka-Markt in Haßloch mit schwarzer und gelber Farbe. Auch an der Realschule Plus in der Raiffeisenstraße wurden Wände mit Farbe beschmiert. Die Taten haben sich über den Jahreswechsel zugetragen. Die Polizei Haßloch wertet Videoaufzeichnungen aus. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):