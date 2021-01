Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis eingestanden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.01.21 suchte eine 22-Jährige die Polizei Neustadt auf um sich selbst zu stellen. Sie war am 23.12.20 mit ihrem Auto in der Maximilianstraße kontrolliert worden und hatte keinen Führschein mitgeführt. Ihr wurde eine Kontrollaufforderung ausgestellt. Am gestrigen Tage gestand sie gegenüber der Polizei ein, dass sie erst Fahrschülerin sei und folglich noch keinen Führerschein besitzen würde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Führerscheinstelle wird informiert.

Neustadt: Berauscht gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 56-Jähriger wurde mit seinem Mofa am 04.01.21, gegen 17:00 Uhr, in der Kleinen Böhlstraße einer Kontrolle unterzogen. Während der Maßnahmen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, der von dem Mann ausging. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,91 Promille an. Das Gefährt musste stehen bleiben. Die Ehefrau kümmerte sich um die Verwahrung der Schlüssel und um ihren Gatten. Letzteren erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Im Rahmen einer Standkontrolle in der Landauer Straße am 04.01.21 wurde ein 27-jähriger Toyota-Fahrer um 23:30 Uhr überprüft. Es konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Hierzu gab der Kontrollierte an, in der Silvesternacht Marihuana konsumiert zu haben. Ein Vortest reagierte jedoch positiv auf Amphetamine. Dem 27-Jährigen wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden präventiv sichergestellt.

