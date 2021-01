Beim “Gassi gehen” angegriffen

Germersheim (ots) – Am Sonntagmorgen 03.01.2021 ging eine 52-jährige Hundehalterin mit ihren 3 Hunden am Rheindamm bei der “Insel Grün” spazieren. Da die Hunde nicht angeleint waren, wurde sie von einem Mann zunächst lautstark darum gebeten. Zwischen den beiden kam es zunächst zum Streit und dann sogar zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann in Lingenfeld angetroffen werden. Was sich vor Ort genau ereignet hat, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Personen wurden leicht verletzt und müssen sich nun wegen einer Körperverletzung verantworten. Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmal auf die aktuelle Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Germersheim hin. Dort ist ausdrücklich geregelt, wo und wann ein Hund angeleint werden muss.

Durchfahrtsverbot überwacht

Germersheim (ots) – Immer wieder melden insbesondere Spaziergänger, dass Fahrzeuge trotz eines Durchfahrtsverbots den Weg um die sogenannte “Insel Grün” in Germersheim befahren. Bei einer Kontrolle am 30.12.2020 wurden dort insgesamt drei Autofahrer festgestellt. Sie gaben allesamt an, nichts von dem Durchfahrtsverbot gewusst zu haben. Dies ist allerdings unmissverständlich durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichnet. Alle drei bezahlten vor Ort eine Verwarnung in Höhe von 20 Euro.