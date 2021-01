Sachbeschädigungen auf Sportplatz

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – In der Zeit vom 30.12.2020, 16:00 Uhr bis zu 03.01.2021, 16:00 Uhr beschädigten Unbekannte eine Auswechselbank und den Rasen des Sportplatzes des SV Pfingstweide (Budapester Straße). Die Bank wurde aus der Verankerung gerissen und der Rasen an mehreren Stellen, vermutlich durch Feuerwerkskörper, in Brand gesetzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Wer hat auf dem Sportplatz verdächtige Personen gesehen oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 03.01.2021 gegen 23:30 Uhr wollten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 42-jährigen Autofahrer Im Zollhof kontrollieren. Der Autofahrer flüchtete zunächst vor der Polizei, konnte kurz darauf in der Kaiser-Wilhelm-Straße angehalten werden. Bei dem Fahrer konnten die Beamten Hinweise auf eine Alkoholisierung feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 1,19 Promille.

Dem 42-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten und kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe und einem Führerscheinentzug rechnen. Darüber hinaus wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen gefertigt.

Gestohlenes Fahrrad zum Verkauf angeboten

Ludwigshafen (ots) – Das bereits am 11.12.2020 in Ludwigshafen gestohlene Fahrrad konnte von dem Eigentümer auf einer Online-Verkaufsplattform wiedergefunden werden. Dies meldete der Eigentümer der Polizei. Die Polizei konnte daraufhin am Sonntag 03.01.2021 zwei 17-jährige Ludwigshafener ermitteln, die das Fahrrad verkaufen wollten.

Ob die Jugendlichen das Fahrrad zuvor selbst gestohlen hatten oder wie sie an das gestohlene Fahrrad kamen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Gegen die 17-Jährigen wird nun wegen Hehlerei ermittelt. Das Fahrrad konnte an den glücklichen Eigentümer übergeben werden.