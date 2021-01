Darmstadt

Kriminelle erbeuten Bargeld – Zeugen nach Überfall auf Bäckerei gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Überfall auf eine Bäckerei in der Flotowstraße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen die beiden bislang noch unbekannten Täter vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind.

Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei maskierter Kriminelle gegen kurz vor 9 Uhr am Montagmorgen (04.01.) die Filiale im Komponistenviertel und forderten Bargeld. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohten sie die Mitarbeiterinnen mit einem langen Messer. Mit mehreren Hundert Euro Scheingeld suchte das Duo anschließend in Richtung Mozartweg das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang noch ohne Erfolg.

Die Kriminellen waren zwischen 20 und 40 Jahre alt, schlank und sollen komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Die Kapuzen hatten sie ins Gesicht zugezogen und den Mund- und Nasenbereich mit einer blauen OP-Maske verdeckt.

Zeugen, denen die Beschriebenen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 zu melden.

Unbekannte schlagen Autoscheibe ein und entwenden Geld – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Weil sich Kriminelle an einem schwarzen Mercedes in der Ruthsstraße im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (2.1.) und Sonntagmorgen (3.1.) zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Um an den Innenraum zu gelangen, schlugen die Unbekannten ersten Erkenntnissen zufolge eine Scheibe des Wagens ein. Mit ihrer Beute von über 1.000 Euro Bargeld flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Hinweise werden an die Beamten der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Schmuck und Elektroartikel aus Wohnhaus gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Artilleriestraße rückte im Tatzeitraum zwischen Donnerstag- (31.12.) und Samstagmittag (2.1.) in das Visier Krimineller.

Unter Anwendung von Gewalt verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt in die Wohnräume des Hauses. Auf der Suche nach potentieller Beute, durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Schließlich entwendeten sie Schmuck und diverse Elektroartikel, unter anderem eine Digitalkamera und einen Laptop. Im Anschluss suchten sie das Weite. Der Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf über Tausend Euro belaufen.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Autoscheibe eingeschlagen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein bislang Unbekannter schlug am Samstagmittag (2.1.), gegen 14.30 Uhr, die Scheibe eines Toyotas ein, der in der Riedeselstraße abgestellt war. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte durch Gewalteinwirkung in den Innenraum des weißen Wagens. Hieraus entwendete er unter anderem eine Umhängetasche. Mit einem Fahrrad soll er im Anschluss in Richtung Neckarstraße geflüchtet sein. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Der Flüchtige soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein und eine hellgrüne Mütze getragen haben. Seine restliche Kleidung soll schwarz gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Nach Farbschmiererei Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem Unbekannte die Fassade eines Wohnhauses in der Havelstraße mit Farbe beschmierten, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge, hinterließen die Vandalen im Zeitraum zwischen Donnerstag- (31.12.) und Freitagabend (1.1.) die lilafarbenen Schmierereien an der Hausfassade. Darunter befand sich unter anderem ein Hakenkreuz.

In diesem Zusammenhang ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Wer zum Sachverhalt Hinweise geben oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Fahrzeug beschmiert – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Mittwoch (30.12.) ein Auto beschmiert und einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro verursacht. Zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am nächsten Tag haben die Täter mit schwarzer Farbe auf die hintere Beifahrertür eines in der Pützerstraße abgestellten, grauen Opel Astra geschrieben. Die Ermittlungsgruppe Darmstadt City hat Strafanzeige erstattet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 06151/969-0.

Wohnwagen und Unterstand abgebrannt

Feuerwehr Darmstadt

Gegen 23:30 Uhr wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt zu einer unklaren Feuermeldung in die Rodgaustraße nach Arheilgen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Wohnwagen und ein hölzerner Unterstand am Ortsrand in voller Ausdehnung brannte. Auf dem Grundstück lagerte noch Holz und Unrat das ebenfalls anfing zu brennen.

Die Anfahrt gestaltete sich über die Spargelfelder schwierig. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung forderte der Zugführer der Berufsfeuerwehr Heiko Hefter ein Tanklöschfahrzeug mit 5600l Wasser nach. Mit drei Atemschutztrupps konnten die Flammen schnell bekämpft werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Arheilgen wurde zur Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern nachgefordert. Mit einem Teleskoplader musste der Brandschutt noch auseinander gezogen werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe konnte vor Ort nicht ermittelt werden.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelles Duo hat es auf Elektroschrott abgesehen

Weiterstadt (ots) – Auf Elektroschrott hatten es zwei bislang noch unbekannte Täter bei einem versuchten Diebstahl am Sonntagabend (03.01.) abgesehen. Gegen 20.45 Uhr drangen die beiden Kriminellen auf das Gelände einer Kompostierungsanlage in der Straße “Vor den Löserbecken” ein und stellten sich mehrere Geräte, unter anderem Fernseher, Kaffeemaschine, Steckdosenleiste und Lautsprecherboxen, zum Abtransport im Hof bereit.

Vermutlich wurden die beiden Unbekannten bei ihrer Tatausführung gestört, verließen ohne Beute das Gelände und suchten unerkannt die Flucht. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 beim 3. Polizeirevier zu melden.

Unbekannter Unfallverursacher beschädigt Stromverteilerkasten – Wem ist grauer Hyundai aufgefallen?

Weiterstadt (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Neujahrstag (01.01.) suchen die Ermittler der Polizei des 3. Polizeireviers nach Zeugen mit Hinweisen und fahnden nach einem Fahrzeug der Marke Hyundai. Zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr in der Nacht wurde ein Stromverteilerkasten in der Messeler Straße durch einen bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Dieser war nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Trinkbrunnenpfad aus Richtung Jakob-Jung-Straße in nördliche Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung zur Messeler Straße nach rechts abbiegen. Hierbei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Stromverteilerkasten.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer anschließend vom Unfallort. Er dürfte nach derzeitigen Ermittlungen mit einem grauen Hyundai i30 unterwegs gewesen sein. Zeugen, denen ein solches Auto mit entsprechenden Beschädigungen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit zwei beschädigten Fahrzeugen

Griesheim (ots) – Am Samstagabend 02.01.2021 beschädigte um 19:35 Uhr ein bislang noch unbekannter Autofahrer zwei Fahrzeuge in Griesheim in der Draustr… Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich und ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Bei dem geflüchteten Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Golf der Baureihe IV handeln. Am Unfallort konnten Teile des Lüftungsgitters sichergestellt werden. Nach ersten Zeugenaussagen und Auswertung der Spurenlage ist der flüchtende Golf vorne rechts am Reifen erheblich beschädigt und das rechte Lüftungsgitter fehlt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben könnten, werden gebeten, sich auf der Polizeistation Griesheim unter 06155-83850 zu melden.

Frontalzusammernstoß – Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden

Groß-Zimmern (ots) – Am Samstag 02.01.2021 kam es gegen 13:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 51 jährige Frau aus Roßdorf befuhr mit ihrem Auto die K 128 und wollte nach links in die Waldstraße in Groß-Zimmern einbiegen. Nach ersten Feststellungen an der Unfallstelle übersah sie hierbei einen entgegenkommenden 42-jährigen Mann und seine 37-jährige Beifahrerin aus Roßdorf in ihrem Auto.

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei wurden alle drei Personen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Neben drei Streifen der Polizei aus Dieburg befanden sich ein Notarzt, drei Rettungswagen sowie die Feuerwehr aus Gundernhausen im Einsatz. Die K 128 mußte während der Unfallaufnahme mehrmals

Groß-Gerau

Graffiti-Sprayer im Bahnhof Rüsselsheim festgenommen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Rüsselsheim (ots) – Im Bahnhof Rüsselsheim konnte am Sonntagabend 03.01.2021 ein 48-jähriger Mann aus Wiesbaden festgenommen werden, der kurz zuvor einen abgestellten ICE großflächig mit Farbe besprüht hatte.

Gegen 18.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass im Außenbereich des Bahnhofes Rüsselsheim eine männliche Person einen ICE mit Farbe besprühen würde. Sofort wurden in dem Bereich die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und von Beamten der Bundespolizei gemeinsam mit Kollegen der Landespolizei abgesucht. Hierbei konnte der 48-jährige Wiesbadener festgenommen werden. Bei ihm wurden mehrere Spraydosen und Handschuhe gefunden und sichergestellt. Als sicher war, dass sich niemand mehr im Gleisbereich aufhält, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt dreizehn Zügen zu Verspätungen.

Im Anschluss konnte die Beamten feststellen, dass der Zug auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern besprüht wurde. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass seitens der Deutschen Bahn AG ein erheblicher Arbeitsaufwand nötig sein wird, um den Zug wieder zu reinigen.

Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung wurde der Wiesbadener wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erdgeschosswohnung im Visier von Kriminellen

Riedstadt-Goddelau (ots) – Eine Erdgeschosswohnung im “Rosenhof” geriet am Samstag 02.01.2021 in der Zeit zwischen 14.00 und 19.40 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen mehrere Schränke. Sie flüchteten ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Acht Einbrüche in Wohnungen und Geschäfte – Rubbellose im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet

Rüsselsheim (ots) – Insgesamt gleich 8 Einbrüche in Wohnungen und Geschäfte wurden der Polizei zwischen Samstag und Sonntag (02.bis 03.01.2021) gemeldet. In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in einen Lottoladen in der Brunnenstraße ein und erbeuteten dort Rubbellose im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter hebelten zuvor eine Tür auf, um sich Zugang in das Geschäft zu verschaffen. Zudem drangen Einbrecher in der gleichen Straße gewaltsam durch die Eingangstür in eine Apotheke ein, hebelten mehrere Schränke und Schubladen auf und ließen bei ihrer Suche nach Wertgegenständen Geld mitgehen.

Entdeckt wurde die Tat am Sonntagvormittag (03.01.). Ebenfalls in das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Sonntag, ebenfalls in der Brunnenstraße, ein Imbiss. Hier fiel den ungebetenen Besuchern eine Spardose mit circa 50 Euro Bargeld in die Hände.

In einen weiteren Imbiss in der Wolfinger Straße brachen Unbekannte am späten Samstagabend (02.01.), gegen 23.45 Uhr ein. Sie erbeuteten Wechselgeld aus einer Kasse.

Neben den Einbrüchen in die vier Geschäfte, gerieten am Samstagabend sowie in der Nacht zum Sonntag Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Berliner Straße, im Hessenring sowie in zwei Fällen in der Robert-Bunsen-Straße in den Fokus von Kriminellen. Während die Einbrecher in zwei Fällen ohne Beute wieder das Weite suchten, erbeuten sie in einer Wohnung in der Robert-Bunsen-Straße sowie bei der Tat im Hessenring jeweils größere Summen Bargeld.

Die Polizei prüft nun, ob zwischen den Taten einen Zusammenhang besteht und bittet Zeugen und Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Rüsselsheim oder dem Einbruchskommissariat K 21/22 der Rüsseleheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Ruhestörer mit Haftbefehl gesucht

Bensheim (ots) – Weil ein 39 Jahre alter Mann eine Strafe in Höhe von 235 Euro nicht bezahlt hat, wurde er für die nächsten 14 Tage ins Gefängnis gebracht. Wegen “Schwarzfahrens” suchte die Staatsanwaltschaft Darmstadt den Mann bereits mit einem Haftbefehl.

Beamte der Polizeistation Bensheim haben den 39-Jährigen am späten Samstagabend (2.1.) in seiner Wohnung in der Nibelungenstraße festgenommen, nachdem sich Nachbarn wegen Ruhestörung bei der Polizei beschwert hatten.

Autoanhänger gestohlen

Lampertheim (ots) – Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) fahnden seit Montagmorgen (4.1.) nach einem Autoanhänger der Marke Stema. Der etwa drei Meter lange silberfarbene Anhänger mit dem Kennzeichen HP-DF 712 wurde an Heiligabend (24.12.) in der Bauhofstraße auf einem freizugänglichen Firmengelände abgestellt.

Der gesuchte Anhänger im Wert von 2.800 Euro hat an den Seiten Laubfanggitter und an der Rückseite eine herunterklappbare Auffahrrampe zum Verladen von Kleinfahrzeugen.

Wer kann Hinweise zu dem Anhänger geben? Wer hat den Diebstahl beobachtet?

Unter der 06206 / 9440-0 werden alle Hinweise entgegengenommen.

