Zugbegleiterin sexuell belästigt

Herborn (ots) – In einer Regionalbahn auf der Fahrt von Wetzlar nach Herborn, wurde am Sonntag 03.01.2021 gegen 21 Uhr eine Zugbegleiterin sexuell belästigt. Bei der Fahrscheinkontrolle fasste ein 22-jähriger Afghane der Bahnmitarbeiterin unvermittelt ans Gesäß. Zum Glück nahmen Beamten der Bundespolizei den Mann im Bahnhof Herborn in Empfang.

Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Da der Afghane über gesundheitliche Probleme klagte, brachte ihn ein Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus nach Dillenburg. Dort wurde er zur weiteren Untersuchung stationär aufgenommen.

Herborn: Reifen zerschnitten

In der Friedrich-Birkendahl-Straße zerschnitten Unbekannte den vorderen linken Reifen eines grauen VW Polo. Der VW stand von Freitag (01.01.2021) bis Samstag (02.01.2021) auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 35. Der Schaden beläuft sich auf 75 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 20:00 Uhr und 10:30 Uhr aufgefallen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn: Roller gefunden

Am Freitag (01.01.2021) bemerkte ein 26-Jähriger unter einem Bambusstrauch in seinem Garten in der Elbestraße etwas aufblitzen. Er schaute genauer nach und fand einen zusammengeklappten Elektroroller samt Ladegerät. Der Sinner informierte die Herborner Polizei über seinen Fund. Bei der Überprüfung des Rollers stellten die Ordnungshüter fest, dass dieser offenbar bei einem Einbruch in ein Wohnmobil in der vergangenen Woche gestohlen wurde.

Die Beamten stellten den Elektroroller und das Ladegerät sicher. Hinweise, zu verdächtigen Personen im Bereich der Elbestraße, zwischen dem 29.12.2020 und dem 01.01.2021 erbittet

die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn: Unbekannte greifen Münzgeld

In der Weserstraße schlugen Unbekannte zwischen Dienstag (29.12.2020) und Mittwoch (30.12.2020) die Scheibe an der hinteren rechten Fahrzeugtür eines Renault Megane ein. Die Diebe griffen in das Auto und durchwühlten die Mittelkonsole, aus der sie eine bisher unbekannte Menge Münzgeld stahlen. Der Schaden an dem blauen Renault beläuft sich auf 400 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen zwischen 19:10 Uhr und 14:45 Uhr aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Bus beschädigt

Offenbar mit einem gezielten Steinwurf beschädigten Unbekannte einen Omnibus. Der Bus vom Hersteller Solaris parkte von Samstag (02.01.2021), 12:00 Uhr bis Sonntag (03.01.2021), 10:00 Uhr in der Westendstraße. Durch den Wurf wurde sowohl die Frontscheibe, als auch der Scheibenwischer beschädigt. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Geringe Menge Drogen bei Suzuki-Fahrer gefunden

Wetzlarer Polizisten kontrollierten am Samstag (02.01.2020) einen 38-jährigen Suzuki-Fahrer. Um 19:42 Uhr hielten sie den Wetzlarer in der Spilburgstraße an. Den Ordnungshütern ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Im Auto des 38-Jährigen fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana und eine Feinwaage. Beides stellten die Beamten sicher.

Der Suzuki-Fahrer muss sich nun wegen des Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Wetzlar-Niedergirmes: Mülltonne in Brand gesetzt

100 Euro Schaden sind in der Nacht zum Sonntag (03.01.2020) in der Straße “Linsenberg” entstanden. Um 00:25 Uhr wurde der Brand der Papiermülltonne gemeldet. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und löschte den Brand.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Tonne vorsätzlich angezündet wurde und ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung. Wem sind verdächtige Personen in der Straße “Linsenberg” aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: In Wohnung eingebrochen

Über eine Terrassentür drangen unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Straße „Schwalbengraben ein. Die Unbekannten durchwühlten die Räume des Wohnhauses und stahlen mehrere hundert Euro. Der Schaden beläuft sich auf 900 Euro.

Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind am Samstag (02.01.2021) zwischen 14:45 Uhr und 21:20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Laufdorf: Zigaretten gestohlen

Aufmerksame Zeugen meldeten am Sonntag (03.01.2021), um 19:07 Uhr, zwei junge Männer, die sich an einem Zigarettenautomaten in der Straße “Eichenhain” zu schaffen machten. Wetzlarer Polizisten eilten nach Laufdorf und nahmen die aus Pohlheim stammenden 26-Jahre und 30-Jahre alten Männer fest. Offenbar war der Automat bereits in der Nacht zum Sonntag aufgebrochen worden. Die beiden, aus Polheim stammenden Männer, nutzten die Gelegenheit, griffen in den aufgebrochenen Automaten und stahlen Zigaretten im Gesamtwert von 609 Euro. Die Diebe mussten mit zur Wache.

Nach den polizeilichen Maßnahmen durften sie die Polizeistation wieder verlassen.

Auf beide kommt nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu.

Schöffengrund-Niederwetz: mit Alkohol am Steuer unterwegs – Unfall

Um 02:40 Uhr am vergangenen Freitag (01.01.2021) fuhr ein offenbar betrunkener 20 -Jähriger mit seinem blauen VW Golf auf der Wetzlarer Straße aus Richtung Oberwetz kommend in Fahrtrichtung Wetzlar. In Höhe der Hausnummer 21 verlor der aus Schöffengrund stammende Golf-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten blauen Ford Focus.

Der Golf prallte ab und krachte gegen eine Mauer. Von dort schleuderte der VW gegen einen Zaun und kam zum Stehen. Der blaue Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der offenbar alkoholisierte Unfallfahrer musste mit zur Polizeiwache.

Dort nahm ein Arzt dem 20-Jährigen Blut ab. Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 9.800 Euro.

