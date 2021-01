Gießen: Zeugensuche nach Raub

(ots) – Nach Zeugen sucht die Polizei nach einem Raub am Silvesterabend in der Steinstraße in Gießen. Eine 85-Jährige, die im Hinterhof zwischen den Mehrfamilienhäusern Nummer 13 und 15 unterwegs war, wurde offenbar durch einen Unbekannten zu Boden gebracht und dabei am Kopf verletzt. Offenbar raubte der Täter die Handtasche der Gießenerin.

Täterbeschreibung:

Der Unbekannte soll etwa 180 Zentimeter groß und schmal sein. Er soll eine Bomberjacke und einen weißen Kapuzenpulli getragen haben. Die weiße Kapuze soll er dabei über den Kopf gezogen haben.

Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Bundespolizei ermittelt mehrere Tatverdächtige

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Zunächst Unbekannte haben kürzlich einer 29-jährigen Kirgisin und einem 30-jährigen Kasachen deren Rucksack mit diversen persönlichen Gegenständen, Ausweispapieren und einer Kleinstmenge Bargeld gestohlen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 30.12.2020 gegen 13 Uhr, im Bahnhof Gießen, am Gleis 1.

Bei den Tätern soll es sich um eine mehrköpfige Gruppierung gehandelt haben. Einer der Tatverdächtigen trug nach Angaben der Opfer einen Gipsarm. Anschließend seien die Männer in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Im Rahmen einer schnellen Fahndung trafen Beamte des Bundespolizeireviers Gießen auf insgesamt sieben Tatverdächtige, die nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß kamen. Bei den Männern handelte es sich überwiegend um algerische Asylbewerber aus Gießen.

Diebesgut fanden die Bundespolizisten nicht mehr.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise zu dem Fall sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0.

Gießen: Mit Stein Scheibe eingeschlagen

Mit einem Stein haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Scheibe eines in der Gaffkystraße abgestellten Suzuki Swift eingeschlagen. Die Diebe entwendeten dann aus dem Innenraum neben verschiedenen kleineren Gegenständen noch ein Navigationsgerät der Marke TomTom. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Nicht zu beruhigen

In der Rödgener Straße war ein 29-Jähriger aus Algerien am Samstagabend 02.01.2021 nicht zu beruhigen. Der Asylbewerber wurde durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gebeten, das Rauchen zu unterlassen. Im Anschluss schlug der 29-Jährige mehrfach auf den Mitarbeiter ein.

Erst als weitere Sicherheitsdienstmitarbeiter dazu kamen, beruhigte sich die Situation.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Mehrfach angespuckt

Auf einen 17-jährigen Deutschen kommt nach einem Vorfall am späten Samstagabend 02.01.2020 eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. Der Mann war in der Pater-Delp-Straße aufgefallen und musste dann mit zur Ausnüchterung. Nach der Festnahme bespuckte er die Beamten und versuchte, eine Kopfnuss zu geben und die Beamten zu verletzen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Am Freitag (01.Januar) zwischen 00.10 Uhr und 11.10 Uhr befuhr ein Unbekannter die Wilhelmstraße in Watzenborn-Steinberg in Richtung Linden. Offenbar aufgrund zu geringen Seitenabstands touchierte der Unbekannte einen in Höhe der Hausnummer 5 geparkten schwarzen BMW am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Lahnau: Von der Fahrbahn abgekommen

Freitagnacht (01.Januar) gegen 01.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Bundesstraße 49 von Wetzlar nach Gießen. Vermutlich kam der Unbekannte aufgrund von Schneeglätte von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und stieß gegen die Mittelleitplanke. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

An der Unfallstelle wurde ein Kennzeichen des Fahrzeugs gefunden. Die Ermittlungen führten zu einem 45-Jährigen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: VW beschädigt

Zwischen Donnerstag (31.Dezember) 14.30 Uhr und Freitag (01.Januar) 18.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Aussteigen einen im Fortweg geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Polo zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Parkplatzrempler

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht im Kropbacher Weg. Vermutlich befuhr ein Unbekannter einen Parkplatz in Höhe der Hausnummer 31 und streifte dabei den schwarzen Golf an der vorderen, linken Seite. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Lollar: Spurwechsel führt zu Unfall

Ein 23-jähriger Mann aus Wetzlar befuhr Samstagabend (02.Januar) gegen 20.55 Uhr in einem BMW den Beschleunigungsstreifen der Autobahn 485 von Lollar kommend in Richtung Marburg. Ein Unbekannter wechselte direkt vor dem Wetzlarer von der B3 auf den Beschleunigungsstreifen. Durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung geriet der 23-Jährige ins Rutschen und stieß gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Bei Wendemanöver Pfosten beschädigt

Am Sonntag (03.Januar) gegen 16.25 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Rabenau in einem Daimler die Weickerstraße. In Höhe der Hausnummer 13 beabsichtigte die Daimler-Fahrerin zu wenden und beschädigte dabei einen Metallpfosten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Ein 37-jähriger Mann aus Gießen in einem Audi befuhr am Samstag (02.Januar) gegen 16.55 Uhr die Frankfurter Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Friedrichstraße abzubiegen. Dabei übersah der Audi-Fahrer offenbar eine 27-jährige Frau, die in entgegengesetzter Richtung die Frankfurter Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von 27.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Beim Ausparken Audi beschädigt

Ein zunächst Unbekannter beschädigte am Samstag (02.Januar) gegen 14.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rathausstraße einen geparkten Audi. Offenbar stieß der Unbekannte beim Ausparken gegen den grauen A6 und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Der Besitzer des Audis beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei.

Die Ermittlungen führten zu einem 65-jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten bei dem 65-Jährigen Alkoholgeruch. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 2,28 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Ein Leichtverletzter und 18.000 Sachschaden nach Zusammenstoß

Ein 80-jähriger Mann aus Rabenau befuhr am Montag (04.Januar) gegen 09.20 Uhr in einem Toyota die Landstraße 3072 von Lehnheim in Richtung Lehnheimer Kreuz. Beim Abbiegevorgang auf die Bundesstraße 49 in Richtung Flensungen übersah der Toyota-Fahrer offenbar einen 38-jährigen Mann in einem Daimler, der die B49 von Flensungen nach Grünberg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Daimler-Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 18.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 036401/91430.

