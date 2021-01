23-Jähriger bespuckt und beleidigt Polizeibeamte

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 03.01.2021 gegen 00:24 Uhr wurden 2 Polizeibeamte bei einer Kontrolle in der Hessenallee von einem 23-Jährigen aus Schwalmstadt bespuckt und beleidigt. Bei der Festnahme schlug der junge Mann um sich. Gegen 00:24 Uhr hat eine Polizeistreife in der Hessenallee auf dem Gehweg im Rahmen von Kontrollen der Ausgangssperre einen 23-jährigen Mann kontrolliert. Da der junge Mann seine Personalien nicht angeben wollte, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle.

Hierbei spuckte der 23-Jährige die Beamten an und beleidigte sie. Beim Anlegen der Handfesseln schlug er um sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der junge Mann stark alkoholisiert war. Durch die Staatsanwaltschaft Marburg wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

Sprengung eines Geldautomaten – 3 Täter in einem Mercedes Benz flüchtig

Melsungen (ots) – Montagnacht 04.01.2021 gegen 00:20 Uhr kam es in Melsungen zur Sprengung eines Geldautomaten. Wie die vor Ort befindlichen Beamten der Polizeistation Melsungen berichten, sprengten zwei Täter einen freistehenden Geldautomaten in der Straße “Bürstoß”. Ein dritter Täter wartete während der Tat in einem Fluchtfahrzeug im unmittelbaren Nahbereich. Ob und wie viel Bargeld die Täter dabei entwendeten und wie hoch der entstandene Sachschaden nach der Sprengung des Geldautomaten ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

männlich, kräftige Figur, schwarze Sturmhaube über das Gesicht gezogen, bekleidet mit orangem Sweatshirt, schwarzer Hose und Camouflage Jacke.

männlich, trainierte Figur, bekleidet mit blauer Jacke, Kapuzenpullover mit Aufschrift und schwarzen Schuhen mit blauen Schnürsenkeln.

männlicher Täter saß im Fluchtfahrzeug und kann nicht weiter beschrieben werden.

Die Täter flüchteten vom Tatort in einem silberfarbenen Mercedes Benz (Limousine) mit Doppelscheinwerfern und fuhren dann vermutlich Richtung Felsberg-Melgershausen.

Die Kriminalpolizei der Polizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern und dem Fahrzeug sowie Zeugen, die möglicherweise Angaben zur der Tat machen können oder Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise bitte an Tel: 05681 – 7740 oder an jeder andere Polizeidienststelle.

Einbruch in “Wurstkiste”

Homberg (ots) – 02.01.2021, 13:00 Uhr bis 04.01.2021, 07:00 Uhr – Im Laufe des letzten Wochenendes sind unbekannte Täter in eine Fleischereifiliale in der Ziegenhainer Straße eingebrochen und haben Wurstwaren im Wert von ca. 1.000 Euro gestohlen.

Die Täter verschafften sich mittels Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Fleischtheke und entwendeten verschiedene Fleisch- und Wurstwaren im Gesamtwert von

ca. 1.000 Euro. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Getränkemarkt – Täter stehlen Zigaretten

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 30.12.2020, 02:29 Uhr – Eine nicht bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Getränkemarkt in der Ernst-Ihle-Straße. Die Täter hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und sind anschließend in den Markt eingedrungen. Im Kassenbereich entnahmen sie eine nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln der Marken Lucky Strike, LM und Marlboro.

Die Täter lösten bei ihrer Tat die Alarmanlage aus, weshalb sie zügig aus dem Markt in unbekannte Richtung flüchteten. Der Wert der Beute steht zurzeit nicht genau fest, der angerichtete Sachschaden beträgt 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Falscher Bankmitarbeiter ruft an – 72-jähriger Rentner betrogen

Guxhagen (ots) – Am Sonntagabend 03.01.2021 gegen 18 Uhr hat ein unbekannter Anrufer einen 72-jähriger Rentner um 10.000 Euro betrogen. Der Rentner bekam einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Kreissparkasse. Der Betrüger stellte sich als Herr Weber vor. Er gab an, dass der für den 72-Jährigen zuständige Bankmitarbeiter erkrankt sei und es eine Kontoumstellung gegeben hätte.

Zu diesem Zweck verlangte der Anrufer die Kartennummer und Push-TAN, die ihm der Rentner gutgläubig mitteilte. Im Nachhinein stellte der 72-Jährige fest, dass fast 10.000 Euro per Sofortüberweisung von seinem Konto abgehoben wurden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Seriöse Banken nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Bankmitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern, Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) und PIN für EC-Karten heraus.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

