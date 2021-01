Korbach: Die Polizei-News

Diemelstadt: Einbruch in Autohof – Hoher Stehlschaden

(ots) – In der Zeit von Mittwoch 30.12.2020 bis Sonntag 03.01.2021, 10:00 Uhr, suchten unbekannte Täter den Autohof an der BAB 44 in Diemelstadt-Rhoden auf. Sie verschafften sich über eine Kellertür Zutritt und durchsuchten das komplette Gebäude nach Wertgegenständen. Die Unbekannten ließen aus dem Gaststättenbereich einen Fernseher, zwei Receiver und ein hochwertiges Kassensystem mitgehen. Anschließend flüchteten sie, vermutlich mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf 10.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Landkreis Waldeck-Frankenberg: Mindestens 200.000 Euro Sachschaden bei Brand eines Wohngebäudes

(ots) – Zum Brand eines frisch renovierten Wohnhauses kam es am Freitagmorgen 25.12.2020 gg. 05:40 Uhr, in Allendorf-Eder, in der Strasse “Goldberg”. Wie die Beamten des für die Ermittlungen zuständigen K10 der Polizei Korbach mitteilen, entfachte sich das Feuer in einem Raum auf der Rückseite des Zweifamilienhauses. Die Flammen schlugen im weiteren Verlauf auf die Küche und den Dachstuhl über.

In dem Haus befanden sich elf Personen, die das Haus rechtzeitig verlassen konnten und alle unverletzt blieben. Der entstandene erhebliche Sachschaden am Wohngebäude wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Über die genaue Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an. Neben den aufnehmenden Beamten der Kripo Korbach waren Beamte der Polizeistation Frankenberg sowie sämtliche Feuerwehren der Gemeinde Allendorf-Eder und die freiwillige Feuerwehr Bromskirchen im Einsatz.

