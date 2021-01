Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Brand von landwirtschaftlichem Unterstand – Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Bad Emstal/Balhorn (ots) – An Silvester kam es zum Brand eines landwirtschaftlichen Unterstandes an der Isthaer Straße in Balhorn. Durch das Feuer das gegen 19.30 Uhr entdeckt wurde, waren der Unterstand sowie darunter gelagertes Heu und mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Kriminalbeamten jedoch von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus, da andere Brandursachen nicht in Betracht kommen.

Zur Aufklärung des Falls bitten die Ermittler des K 11 weiterhin auch um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer am Silvesterabend, vor 19.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des landwirtschaftlichen Unterstandes gemacht hat und der Polizei Hinweise zur Brandursache oder auf die mutmaßlichen Verursacher des Brandes geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei Wohnungseinbrüche in Niestetal – Hinweise auf verdächtige Personen erbeten

Niestetal (ots) – Zwei Wohnungseinbrüche, die sich an Silvester und dem Neujahrstag nicht weit entfernt voneinander in Niestetal ereigneten, beschäftigen derzeit die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. In beiden Fällen hatten die Täter ein Fenster mit unbekanntem Werkzeug aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Ein Zusammenhang beider Einbrüche ist nicht unwahrscheinlich. Aus diesem Grund erhoffen sich die Ermittler nun durch die Veröffentlichung, Hinweise von Zeugen auf verdächtige Personen zu bekommen, die möglicherweise an einem der beiden Tatorte beobachtet wurden.

Der erste der beiden Einbrüche ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag, 16:50 Uhr, und Freitagmorgen, 11:30 Uhr, in der Straße “Am Dornbusch”, Ecke “Ellenbachstraße”. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter über ein Erdgeschossfenster auf der Gebäuderückseite eingebrochen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen und erbeuteten zwei hochwertige Mountainbikes. Vermutlich über die Terrassentür flüchteten sie letztlich nach draußen, wo sich die Spur der Einbrecher verliert.

Bei dem Einbruch in der Straße “Schöne Aussicht”, nahe “Am Dachsacker”, hebelten die Täter ein mehr als drei Meter hohes Fenster auf der Gebäuderückseite auf, nachdem sie zuvor eine dort abgestellte Europalette als Steighilfe genutzt hatten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Unbekannten im weiteren Verlauf sämtliche Räume des Hauses und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bislang ist noch ungeklärt, ob die Einbrecher etwas erbeutet haben. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Freitag in der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 12:00 Uhr.

Zeugen, die an den beiden Tatorten verdächtige Personen beobachtet haben und den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Firmeneinbruch scheitert wegen Alarmanlage – Zeuge verfolgt Täter und ermöglicht Festnahme

Vellmar (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang einer Streife des Polizeireviers Nord am Freitagnachmittag in Vellmar eine schnelle Festnahme. Der Zeuge hatte nach dem gescheiterten Einbruch in eine Automatenfirma die Verfolgung des mutmaßlichen Täters aufgenommen, der wenige Minuten später auf seiner Flucht mit dem Fahrrad von den hinzugeeilten Polizeibeamten gefasst werden konnte. Der 44-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Kassel, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs verantworten.

Gescheitert war der Einbruch offensichtlich wegen des Alarms der Firma in der Holländischen Straße, der am Neujahrstag gegen 16:50 Uhr ausgelöst hatte. Der Zeuge, der deswegen auf die Tat aufmerksam wurde, alarmierte sofort die Polizei und nahm gleichzeitig die Verfolgung des mutmaßlichen Täters auf, der mit seinem Fahrrad in die Alte Hauptstraße und weiter in Richtung Nordstraße flüchtete. Gleichzeitig gab er der Polizei telefonisch den Standort des Flüchtenden durch, sodass nur wenige Minuten später die Handschellen für den 44-Jährigen klickten.

Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, war an dem Firmengebäude die Glasscheibe eines Rolltors gewaltsam eingedrückt worden. Als dabei der Alarm ausgelöst wurde, ließ der Täter von seinem weiteren Vorgehen ab und ergriff ohne Beute die Flucht.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen führen nun die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

