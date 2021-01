Frankfurt: Mann randaliert in Kirche – Festnahme

Frankfurt-Westend (ots) – (wie) Wie den Medien bereits bekannt, randalierte ein Mann während eines Sonntagsgottesdienstes um 10:00 Uhr in einer Kirche in der Savignystraße. Er beschädigte dabei den Altarrahmen und eine Jesusfigur aus der Weihnachtskrippe. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht abschätzbar.

Nachdem der 62-Jährige Organist der Kirche beherzt eingriff, flüchtete der Randalierer, ein 43-jähriger österreichischer Staatsbürger, in Richtung Bahnhofsgebiet. Der Organist alarmierte noch die Polizei. Eine Streife nahm den Flüchtigen dann am Karlsplatz fest.

Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Was den Mann zu seiner Tat verleitete, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Frankfurt: Briefkasten in die Luft gesprengt

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(wie) – Am Sonntag 03-01-2021 detonierte eine Briefkasten- und Klingelanlage gegen 8:30 Uhr morgens an einem Mehrfamilienhaus in der Max-Eyth-Straße.

Ersten Ermittlungen zufolge haben Unbekannte Pyrotechnik der Kategorie 4 in einen Briefkasten des Mehrfamilienhauses gesteckt und zur Umsetzung gebracht. Dabei wurde die Briefkastenanlage mit integrierter Klingelanlage, welche in die Hausfront eingelassen war, komplett zerstört. Teile der Anlage konnten noch 25 Meter entfernt aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Hinweise können an das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755-11800 oder an jede andere Dienststelle gegeben werden.

Zwei brennende Pkw

Frankfurt (ots)-(ne) Am Sonntagmorgen 03.01.2020 gegen 2:15 Uhr kam es im Bingelsweg zum Brand zweier Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. Zeugen waren auf die Flammen an einem geparkten Dacia Sandero aufmerksam geworden und riefen die Feuerwehr. Der Pkw geriet in Vollbrand, wobei die Flammen auf einen danebenstehenden Opel übergriffen. Dieser wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Darüber hinaus war durch die starke Hitzeeinwirkung an einem dicht angrenzenden Mehrfamilienhaus ebenfalls ein Sachschaden an einem Rollladen entstanden.

Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von einer Brandstiftung aus.

Frankfurt: Mann ohne MSN wehrt sich gegen Polizeikontrolle

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – Am Sonntagnachmittag 03.01.2021 hat sich ein 32-jähriger Mann nicht an die aktuell geltende Corona-Verordnung gehalten. Als die Polizei ihn darauf hinwies, wurde er tätlich. Gegen 14.00 Uhr war eine Polizeistreife in der Elbestraße unterwegs, als ihr ein Mann auffiel, welcher keine Mund-Nasen-Bedeckung trug und ein Bier in der Hand hielt.

Die Streife sprach den Unbekannten an und erklärte ihm, dass in diesem Bereich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sei und kein Alkohol konsumiert werden dürfte. Dieser schien jedoch wenig interessiert und drehte sich weg. Daraufhin vergewisserten sich die Beamten, dass der Mann Deutsch spricht und erklärten ihm die geltende Corona-Verordnung erneut.

Nun holte der Unbekannte zwar eine Maske heraus, legte diese aber so an, dass nur sein Kinn bedeckt wurde. Einer der Polizisten zeigte ihm mit seiner eigenen Mund-Nasen-Bedeckung, wie diese korrekt aufzusetzen sei. Der Mann winkte ab und drehte sich erneut weg. Als der Unbekannte nach seinem Ausweis gefragt wurde, tat er so, als hätte er nichts gehört. Einer der Beamten erklärte ihm daraufhin, dass er ihn nun nach einem Ausweisdokument durchsuchen würde.

Die Gleichgültigkeit wich kurzerhand und der Mann ging den Polizisten tätlich an. Der Unbekannte wurde daraufhin zu Boden gebracht. Trotz immenser Gegenwehr gelang es der Streife den 32-Jährigen festzunehmen und zur Dienststelle zu verbringen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-jährige Mann wieder entlassen.

Sein Verhalten führte nicht nur zur Ahndung des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Gegen ihn wird nun auch wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Ermittlungen dauern an.

PKW drohte in den Main zu rutschen

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Frankfurt (ots) – Am Sonntagabend 03.01.2021 fuhr eine 32-jährige Fahrerin die Ufertreppen am Mainwasenweg in Frankfurt herunter. Kurz vor Erreichen des Mains kam ihr Fahrzeug auf den Ufertreppen zum Stehen. Die Fahrerin konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen.

Durch die Feuerwehr konnte ein Abrutschen des Fahrzeuges in den Main verhindert werden.

Es kam zu keiner Gewässerverunreinigung.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen