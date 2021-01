Unbekanntes Trio versucht 24-Jährigen in Breslauer Straße zu berauben – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Waldau (ots) – Mit dem Versuch eines Raubüberfalls scheiterte am Sonntagnachmittag 03.01.2021 ein bislang unbekanntes Trio in der Breslauer Straße. Die 3 Täter hatten dort auf offener Straße einen 24-Jährigen angegriffen. Als dieser sich zur Wehr setzte, flüchteten die 3 Männer ohne Beute. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der versuchte Raubüberfall hatte sich gegen 16:50 Uhr auf dem Gehweg der Breslauer Straße, gegenüber der Hausnummer 83 ereignet. Der 24-Jährige Mitarbeiter eines Pflegedienstes rauchte dort gerade eine Zigarette, als ihm einer der 3 aus Richtung des Rewe-Marktes vorbeikommenden Männer plötzlich einen Kinnhaken versetzte. Zeitgleich soll ein anderer geäußert haben, den 24-Jährigen nun ausrauben zu wollen und schlug ebenfalls nach ihm.

Als das Opfer sich zur Wehr setzte ergriff das Trio ohne Beute die Flucht und rannte zurück in Richtung des Einkaufsmarktes. Der 24-Jährige, der durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt wurde, verständigte kurz darauf die Polizei. Die Fahndung nach dem Trio führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: Männlich, 170-180 cm, 16-17 Jahre, blond, mitteleuropäisches Aussehen, grüner Trainingsanzug von Adidas.

Täter 2: Männlich, ca. 25 Jahre, stämmig, dunkle Haare, Vollbart, dunkle Augen, südländisches Aussehen, schwarze Daunenjacke, Jeans.

Täter 3: Männlich, osteuropäisches Aussehen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Überfall auf Tankstelle

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Ein bisher unbekannter Täter hat Montagnacht 04.01.2021 gegen 01.20 Uhr eine Tankstelle in der Kölnischen Straße in Kassel überfallen. Nach Angaben des zur Tatzeit anwesenden Angestellten der Tankstelle betrat ein männlicher Täter den Vorraum, drohte mit dem Einsatz einer Schusswaffe und erpresste so von dem Tankstellenmitarbeiter Bargeld in unbekannter Höhe und Spirituosen. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter wird durch den Zeugen wie folgt beschrieben:

ca. 185 cm groß, “drahtige” Figur, dunkel gekleidet, trug dunkle Schuhe, dunkle Mütze, darüber eine Kapuze gezogen-

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 35 der Kripo Kassel geführt. Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter : 0561- 9100 o. mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

