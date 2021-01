Dillenburg-Bahnhof (ots) – Opfer einer brutalen Straftat wurde am Samstag 02.01.2021 ein 47-Jähriger aus Dillenburg. Der Mann wollte seinen Sohn gegen 18:30 Uhr am Bahnhof abholen als ihn am Bahnsteig eine 10 bis 12-köpfige Gruppe Jugendlicher attackierte. Da der 47-Jährige auf vorausgegangene Provokationen nicht eingegangen war, schlugen und traten ihm die Jugendlichen mehrfach gegen Kopf und Oberkörper.

Danach flüchtete die Gruppe Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Landespolizei Dillenburg blieb ohne Erfolg. Die Jugendlichen waren zwischen 16-17 Jahre alt.

Zwei der Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, sehr kurze Haare oder Glatze, ca. 17 Jahre.

Täter 2: männlich, dunkle Haare, kurz, lockig, ca. 16-17 Jahre.

Weitere Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Der 47-jährige Familienvater erlitt durch den Angriff Abschürfungen und starke Prellungen im Gesicht. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch betreut werden, konnte dies aber am selben Abend wieder verlassen.

Gegen die unbekannten Angreifer hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen gesucht: Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich ich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. über www.bundespolizei.de zu melden.

