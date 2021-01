Kassel-Mitte (ots) – Das Opfer eines Straßenraubs wurde am Samstagabend 02.01.2020 ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Kassel in der Kasseler Innenstadt. Zwei arabisch aussehende Männer hatten unter Vorhalt eines Messers und einer abgebrochenen Glasflasche die Herausgabe der Wertsachen des 24-Jährigen gefordert. Als der junge Mann Forderung nicht sofort nachkam, verletzten die Täter den 24-Jährigen mit der Glasflasche leicht am Unterarm und raubten ihm das Handy sowie seinen Schlüssel.

Wie der 24-jährige Mann bei seiner Anzeigenerstattung in der Nacht zum Sonntag bei der Polizei angab, hatte sich der Überfall gegen 22 Uhr in der Unteren Königsstraße, Ecke Martinsplatz, ereignet.

Nachdem die beiden Täter ihn mit der abgebrochenen Glasflasche verletzt hatten, durchsuchten sie die Jackentaschen des Opfers. Mit ihrer Beute flüchteten die Räuber anschließend in Richtung Martinskirche, wo sich ihre Spur verliert.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlank, schwarze Haare, arabisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Trainingsjacke mit Kapuze

Täter 2: Etwa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, sportliche Figur, schwarze kurze Haare, arabisches Erscheinungsbild, trug eine blaue Jeans und eine rote Trainingsjacke

Wer den Raub beobachtet hat oder den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.