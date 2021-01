Polizeilicher Bibereinsatz mit Schulpfarrer Bieber in Fulda

Am Sonntagvormittag kam es in der Fuldaer Innenstadt zu einem außergewöhnlichen Polizeieinsatz:

Ausgerechnet der Fuldaer Schulpfarrer Sebastian Bieber entdeckte einen besonders geschützten Namensvetter (ohne „e“), der im Bereich des Doms in den Garten des Caritasverbandes in der Wilhelmstraße lief. Aufgrund der historischen Mauern, die das Gelände einfrieden, konnte der Biber dort nicht mehr selbstständig herausfinden. Mit tatkräftiger Unterstützung des Schulpfarrers, einer Streifenbesatzung der Polizeistation Fulda und Herrn Burkhard, der sich als Beauftragter für Artenschutz besonders um die heimischen Biber kümmert, konnte das Nagetier mit einem Besen in eine Transportkiste geleitet werden. Der Biber war wohlauf und hatte lediglich eine kleinere Verletzung am Schwanz, die jedoch nicht behandlungsbedürftig war. Nach Angaben von Herrn Burkhard könnte das Tier möglicherweise aufgrund einer Störung durch einen Hund seinen Lebensraum im Uferbereich der Fulda unfreiwillig verlassen haben. Der Ausreißer konnte unversehrt wieder im Bereich seines ursprünglichen Habitats ausgesetzt werden. Neben Pfarrer Bieber gab es auch von anderen Tierfreunden aus der Unterstadt Mitteilungen zu dem seltenen Besucher der Innenstadt.

Folgenschwerer Unfall durch Abkommen von der Fahrbahn

Fulda

Am Sonntag, den 03.01.2021 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Fuldaer mit seinem Skoda Octavia die Leipziger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts auf der linken der beiden Fahrspuren. In Höhe der Hausnummer 46 kam der Fahrzeugführer des Octavia aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn und stieß gegen die dort auf dem Parkstreifen geparkten Fahrzeuge. Im Zuge dessen wurde zudem eine 48-jährige Passantin, die sich gerade auf dem Bürgersteig hinter den abgeparkten Fahrzeugen befand, leicht verletzt. Noch kurz zuvor hatte sie ihren Fiat 500, der ebenfalls beschädigt wurde, dort abgestellt. Insgesamt wurden bei diesem Unfall 6 Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18.000 EUR.

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe – Wer kennt diese Schmuckstücke?

Hersfeld/Rotenburg

Nach zurückliegenden Diebstählen bei Pflegebedürftigen im Raum Hersfeld/Rotenburg, zwischen Mai 2019 und Juli 2020, nahm die Kriminalpolizei Bad Hersfeld im Juli 2020 einen tatverdächtigen Krankenpfleger eines ambulanten Pflegedienstes fest. Dem 28-jährigen Rotenburger werden der Diebstahl von Wertsachen und Schmuck sowie von Arznei- und Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten entwendete Schmuckgegenstände sichergestellt werden, die bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten.

Es handelt sich um folgende Schmuckstücke: (siehe Fotos)

1 Goldring mit rotem Stein

1 Goldring mit blauem Stein

1 Paar Ohrringe silberfarben

1 goldener Delphin-Anhänger

1 silberne Kette mit Anhänger

Wer Hinweise zu deren Herkunft geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0.

Kellerräume aufgebrochen

Lauterbach – In der Nacht zu Donnerstag (31.12.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Eichberg“. Die Täter brachen dort mehrere Kellerräume der einzelnen Wohnungen auf und durchsuchten diese. Es wurden mehrere Kleidungsstücke sowie diverse Werkzeuge gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportlerheim

Homberg / Appenrod – Zwischen Dienstag (22.12.) und Donnerstag (31.12.) brachen Unbekannte in ein Sportlerheim in der Maulbacher Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen einen Fernseher der Marke Grundig, eine HiFi-Musikanlage, mehrere Getränkekisten sowie einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Kupferdraht gestohlen

Kirtorf – In der Nacht zu Sonntag (03.01.) stahlen Unbekannte etwa 50 kg Kupferdraht in verschiedenen Längen von einem Grundstück in der Straße „Grüner Weg“. Die Täter nutzten zum Abtransport vermutlich ein geeignetes Fahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 275 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wildunfälle

Rebgeshain – Am Samstag (02.01) befuhr gegen 20:30 Uhr ein Pkw-Fahrer die Strecke von Rebgeshain nach Schotten. Circa 800 Meter nach der Ortschaft kollidiert dieser mit einem Fuchs. Der Fuchs flüchtet weiter in die Feldgemarkung. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von rund 500 Euro.

Lanzenhain – Am Samstag (02.01.), gegen 19:00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Strecke von Lanzenhain in Richtung Eichelhain. Bei Km 1,6, querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer versuchte sein Fahrzeug noch anzuhalten. Dies gelang nicht und er stieß mit dem Stück Wild zusammen. Das Stück Rehwild verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand etwa 50 Euro Sachschaden.

Schlitz – Am Samstag (02.01.) gegen 06:30 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin die Strecke von Schlitz Richtung Willofs. Vom linken Fahrbahnrand kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Pkw konnte ihren Pkw nicht mehr anhalten und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh flüchtete in die angrenzende Feldgemarkung. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Lautertal – Am Sonntag (03.01.), gegen 07:45 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Strecke von Lauterbach in Richtung Dirlammen. Kurz vor der Ortschaft Dirlammen kreuzte plötzlich ein Stück Rehwild die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr anhalten und kollidierte mit dem Wild. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Lanzenhain Richtung Ilbeshausen – Am Donnerstag (31.12.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer mit seinem roten Seat Mii, die Strecke von Lanzenhain in Richtung Ilbeshausen, L 3140. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein anderer Pkw entgegen. Dieser schnitt die Kurve, kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und die Spiegel kollidierten miteinander. Der Mii-Fahrer hielt mit seinem Pkw an, wendete und fuhr zur Unfallstelle zurück. Der entgegenkommende PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Flüchtenden könnte es sich um einen weißen SUV handeln. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lauterbach unter 06641/9710 entgegen.

Ackerland beschädigt

Schotten – Am Freitag (01.01.) wurden am Rande eines Ackerlandes mehrere Fahrzeugspuren im Schnee festgestellt. Der Acker befindet sich im Bereich der K 103 zwischen Michelbach und Breungeshain. Durch unbekannte Fahrzeugführer welche dort zuvor ihre Fahrzeuge parkten, wurde das angesäte Ackerland auf einer Länge von circa 50 Meter und stellenweise bis zu einer Breite von 3 Metern beschädigt. Der Boden war unter dem Schnee so weich, dass dieser nachgab.

Die Verursacher befuhren mit ihren Fahrzeugen den Land- und Forstwirtschaftlichen Weg der parallel zur K 103 (Bereich am Kreuz) verläuft und parkten ihre Pkws dort wild ab. Der Hoherodskopf war zu dieser Zeit für Wintersportler gesperrt.

Sachdienliche Hinweise, welche zu den Verursachern führt, nimmt die Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710, entgegen.

Sachbeschädigung

Herbstein-Schlechtenwegen – Zwischen Dienstag (29.12.) Uhr Samstag (02.01.) beschädigten Unbekannte ein Doppelgewächshaus in der Fuldaer Straße. Im Anschluss wurden durch die Täter mittels unbekanntem Gegenstand insgesamt 10 Fensterelemente eingeworfen und dadurch beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Hinweise werden von der Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710 entgegengenommen.

Leergut gestohlen

Hünfeld – Zwischen Donnerstag (24.12.) und Samstag (02.01.) stahlen Unbekannte mehrere Kisten Leergut sowie mehrere leere 30 Liter Bierfässer von einem Hinterhof einer Gaststätte in der Hersfelder Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 180 Euro.

Einbruch in Rohbau

Petersberg – Zwischen Donnerstag (24.12.) und Sonntag (03.01.) brachen Unbekannte in einen Rohbau in der Billerer Straße ein. Die Täter stahlen aus diesem einen Bohr-, Stemmhammer sowie einen Laser mit Zubehör. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Kennzeichenschild gestohlen

Fulda – Zwischen Samstag (02.01.) und Sonntag (03.01.) stahlen Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen FD-XR 266 von einem schwarzen Opel Corsa. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in soziale Einrichtung

Bad Hersfeld – Vermutlich am Donnerstag (31.12.) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung in der Bahnhofstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Ob etwas gestohlen wurde, ist bis dato noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Imbiss

Bad Hersfeld – Zwischen Donnerstag (31.12.) und Freitag (01.01.) hatten es Unbekannte auf einen Imbiss in der Landecker Straße abgesehen. Die Täter versuchten augenscheinlich die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Einbruch in Apotheke

Bad Hersfeld – In der Nacht von Donnerstag (31.12.) auf Freitag (01.01.) brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Bahnhofstraße ein. Die Täter brachen die Eingangstür auf und beschädigte eine Schaufensterscheibe. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.100 Euro.

In Gartenlaube eingebrochen

Ludwigsau / Oberthalhausen – Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es zwischen Mittwoch (23.12.) und Dienstag (29.12.) zu einem Einbruch in eine Gartenlaube, welche sich an der K 65 zwischen Oberthalhausen und Emmerichsrode befindet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen eine Shisha mit Zubehör und mehrere Bierflaschen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Plane von Sattelauflieger aufgeschlitzt

Niederaula – Zwischen Freitag (01.01.) und Samstag (02.01.) schlitzten Unbekannte die Plane eines Sattelaufliegers auf, welcher auf dem Parkplatz Ottersbach an der A 7 in Richtung Kassel befand. Da sich auf dem Auflieger keine Ladung befand, flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Kennzeichenschilder gestohlen

Niederaula – Zwischen Donnerstag (31.12.) und Samstag (02.01.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-AS 690 von einem roten Opel Corsa. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Hattenbacher Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Schaf von Wiesengelände gestohlen

Niederaula / Niederjossa – Vermutlich zwischen Freitag (01.01.) und Samstag (02.01.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem eingezäunten Wiesengelände in der Jossastraße. Die Täter stahlen dort ein Schaf aus einer Herde heraus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einbrecher festgenommen

Bad Hersfeld – Am Sonntag (03.01.), gegen 05:20 Uhr, wurde in ein Geschäft für Jagd, Schieß- und Angelsportartikel in der Löhrgasse eingebrochen. Der Täter warf mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe ein und stahl nach bisherigen Erkenntnissen zwei Gaspistolen. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Täter durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen bereits polizeibekannten Mann aus dem Raum Bad Hersfeld. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Damenrad gestohlen – Täter ermittelt

Kirchheim / Willingshain – In der Nacht zu Donnerstag (31.12.) ereignete sich ein Diebstahl eines Damen-Cross-Trekkingrades der Marke „Conway“. Das Rad war im Bereich eines Einfamilienhauses im Kastanienweg abgestellt. Der Täter wurde bei seiner Tat durch einen Zeugen beobachtet, welcher eine Personenbeschreibung abgeben konnte. Einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld fiel eine entsprechende Person ins Auge, die mit einem Fahrrad auf einem Fuß- und Radweg im Bereich der Hauptstraße fuhr und kontrollierte diese. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Rad um das gestohlene Fahrrad aus dem Kastanienweg handelte. Der Täter, ein 27-jähriger bereits polizeibekannter Mann aus Kirchheim, führte bei der Kontrolle noch Betäubungsmittel mit sich. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Haustür beschädigt

Wildeck / Obersuhl – Am Freitag (01.01.), gegen 05:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Rasen“. Die Täter beschädigten eine Zierstrebe aus Metall und verursachten so einen Schaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de