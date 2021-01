Einbrecher verursachen hohen Sachschaden, Bad Homburg, Am Zollstock, Mittwoch, 30.12.2020, 09:00 Uhr bis Sonntag, 03.01.2021, 17:00 Uhr

(pu)Unbekannte Täter brachen im Verlauf der letzten Woche in ein Haus in Bad Homburg ein und verursachten durch Verwüstungen einen Sachschaden von über 10.000 Euro. Zwischen Mittwochvormittag und Sonntagnachmittag gelangten die Einbrecher auf das Grundstück in der Straße „Am Zollstock“. Vermutlich verschafften sie sich anschließend über das Dach Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort verwüsteten sie mehrere Räumlichkeiten und beschädigten das Interieur. Der Fluchtweg der unbekannten Täter konnte bislang nicht genau rekonstruiert werden. Auch zum Stehlgut liegen noch keine Meldungen vor. Beides wird unter anderem Gegenstand der durch die Kriminalpolizei Bad Homburg aufgenommenen Ermittlungen sein.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

Über Garagendach und Balkon in Wohnung eingebrochen, Friedrichsdorf, Am Ringelsberg, Sonntag, 03.01.2021, 17:00 Uhr bis Sonntag, 03.01.2021, 20:40 Uhr

(pu)Nur ein paar Stunden war am Sonntagabend eine Wohnung in Friedrichsdorf unbeaufsichtigt, was Einbrecher nutzten, um dort Schmuck und elektronische Geräte zu entwenden. Die Unbekannten kletterten zunächst auf eine Garage des Hauses in der Straße „Am Ringelsberg“, von welcher sie auf den Balkon der Wohnung gelangten. Über die Balkontür verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung, aus welcher sie anschließend Diebesgut im Wert von über 1.000 Euro entwendeten. Vermutlich flohen sie auch wieder über den Balkon und das Garagendach vom Tatort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Auffahrunfall – eine Verletzte, Oberursel, An den drei Hasen, Samstag, 02.01.2021, 17:15 Uhr

(pu)Eine 51-jährige Autofahrerin wurde am Samstagabend bei einem Auffahrunfall in Oberursel leicht verletzt. Die 51-Jährige hatte die Homburger Landstraße aus Richtung Bad Homburg in Richtung Oberursel befahren. Im Bereich einer rot zeigenden Ampel nach einer Brücke hielt sie an, wobei ein 31-jähriger Autofahrer auf ihr Fahrzeug auffuhr. Dabei wurde die 51-Jährige leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Autofahrer ohne Führerschein bei Unfall mit Linienbus verletzt, Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Sonntag, 03.01.2021, 15:05 Uhr

(pu)Bei einem Unfall in Bad Homburg wurde am Sonntagnachmittag ein 57-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte. Der 57-Jährige war mit seinem Pkw von der Audenstraße nach rechts auf die Kaiser-Friedrich-Promenade abgebogen und dabei mit einem Linienbus kollidiert, welcher aus Richtung Höhestraße auf der Kaiser-Friedrich-Promenade unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Eine Polizeistreife, welche im Anschluss den Unfall aufnahm, stellte fest, dass der 57-jährige Autofahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war, was eine entsprechende Anzeige nach sich ziehen wird. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von 7.500 Euro.

Meldungen vom Wochenende

Straftaten

Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Schwerer Diebstahl Tatort: 61440 Oberursel, Nassauer Straße Tatzeit: Samstag, 02.01.2021, 23.10 Uhr Zum zweiten Mal, binnen zwei Tagen, wurde ein Parkscheinautomat der Stadt Oberursel mittels unbekannter Sprengvorrichtung aufgesprengt. Die in dem Automaten befindliche Geldkassette wurde entwendet. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Gartenhütten Tatort: 61440 Oberursel, Ebertstraße Tatzeit: Freitag, 01.01.2021, 17.00 Uhr – Samstag, 02.01.2021, 11.00 Uhr In einer Gartenkolonie in Bommersheim wurden insgesamt 9 Gartenhütten aufgebrochen. Aus diesen wurden div. Gegenstände entwendet. Erkenntnisse zu möglichenTätern liegen derzeit nicht vor. Hinweise auf diese nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Geldfälschung, Inverkehrbringen von Falschgeld Tatort: 61440 Oberursel, Nassauer Straße Tatzeit: Samstag, 02.01.2021, 23.45 Uhr Im Rahmen einer Fahndung wurde eine 16-Jährige, männlich Person einer Kontrolle unterzogen. Während dieser konnten bei dem Beschuldigten insgesamt 16 totalgefälschte Banknoten in verschiedenen Stückelungen aufgefunden werden.

Sonstiges Verfolgungsfahrt in Oberstedten Am Freitag, den 01.01.2021, gegen 14:30 Uhr fiel einem Streifenwagen der Polizei Oberursel ein PKW der Marke Opel im fließenden Verkehr auf, und wollte diesen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auf der Hauptstraße in Oberstedten wendete der Streifenwagen, um sich hinter den Opel zu setzen. Sofort beschleunigte der 20-jährige Fahrer aus Offenbach stark, augenscheinlich um sich der Kontrolle zu entziehen. Die daraufhin einsetzende Verfolgungsfahrt führte in die Dornholzhäuser Straße, bis in die dortige Feldgemarkung. Dort herrschte reger Fußgängerverkehr, der möglicherweise durch die riskante Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurde. Der Fahrer konnte in der Feldgemarkung durch die Polizei gewaltfrei gestoppt und festgenommen werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Fußgänger, die durch die Fahrweise des Täters gefährdet, oder Zeugen einer solchen Gefährdung wurden werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171-62400 zu melden.

Diebstahl von Grill

Tatort: 61462 Königstein, Friedrich – Ebert – Straße

Tatzeit: zw. Dienstag, 29.12.20 17:00 Uhr und Mittwoch, 30.12.20

15:00 Uhr

Zur genannten Tatzeit gelangte der oder die Täter auf das unverschlossene Grundstück. Sie entwendeten einen auf der Terrasse abgestellten schwarzen Webergrill und entfernten sich danach unerkannt.

Schaden: 250,- Euro

Wenn Sie Zeuge dieses Vorfalls geworden und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0.

Sachbeschädigung an Stromverteilerkasten Am Neujahrsmorgen bemerkte eine Anwohnerin der Straße Maibacher Weg in Usingen-Eschbach, dass ein dort aufgestellter Stromverteilerkasten beschädigt war. Durch die eingesetzte Streife konnte festgestellt werden, dass das Gehäuse des Verteilerkastens vermutlich durch Tritte beschädigt wurde, dies augenscheinlich in der Silvesternacht. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung werden bei der Polizeistation Usingen geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch (06081 – 92080) oder per E-Mail (Pst.Usingen.PPWH@Polizei.Hessen.de) zu melden.

Beleidigung Am 01.01.2021 gegen 16:30 Uhr wurde ein Angehöriger der Verkehrswacht von einem Autofahrer auf der L 3276 zwischen Schmitten-Oberreifenberg und Sandplacken beleidigt. Diese Strecke war am 01.01.2021 wegen umgestürzter Bäume per Anordnung der Straßenverkehrsbehörde gesperrt worden und der Angehörige der Verkehrswacht bemerkte, dass der Autofahrer mit seinem Beifahrer die Absperrungen zur Seite räumen wollte. Als der Verkehrswachtler zu der Absperrung ging und den Autofahrer auf die Sperrung wegen der umgestürzten Bäume hinwies, fuhr der Autofahrer zunächst langsam auf ihn zu, bremste dann jedoch ab und beleidigte den Verkehrswachtler u.a. verbal. Da der Autofahrer merkte, dass er so nicht weiter kommt, wendete er seinen Pkw und flüchtete. Da der Verkehrswachtler sich jedoch das Kennzeichen notiert hatte, konnten die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Beleidigung durch die Polizeistation Usingen eingeleitet werden.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Spessartstraße, 61352 Bad Homburg Unfallzeit: 02.01.2021, 11:45 Uhr Unfallhergang: Die 29-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Peugeot, befuhr die Spessartstraße in Bad Homburg. Bei einem Wendemanöver kollidierte die Fahrerin mit ihrem Pkw mit einer Garagenwand. Diese wurde hierbei beschädigt. Die Fahrzeugführerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aussagen von Zeugen des Unfalles führten die Beamten zur Unfallverursacherin. Der Sachschaden wird auf ca. 1200EUR geschätzt.

Verkehrsmaßnahmen Feldberg

Aufgrund des aktuellen Verkehrsaufkommens und der hohen Anzahl von Besuchern wird darum gebeten, das Gebiet rund um den Feldberg, insbesondere Schmitten und den Ortsteilen Oberreifenberg, Niederreifenberg, Arnoldshain, Hegewiese, Königstein und Oberursel zu meiden.

Aufgrund der Verkehrslage wurde durch die Polizeistation Königstein, im Rahmen der Eilzuständigkeit, die Bundesstraße B8 zwischen Abfahrt Schloßborn und Königstein, bis Höhe Altkönigstraße sowie die Verbindungsstraßen zwischen Glashütten/Oberems und Schmitten/Dorfweil in beide Richtungen gesperrt.

Weiterhin wurden durch das Ordnungsamt Königstein die Zufahrtstraßen des Ortsteils Königstein Falkenstein gesperrt.

Die Zufahrt zu den abgesperrten Ortschaften ist für Anwohner frei gegeben.

Zudem wird darum gebeten die eingerichteten Sperrungen zu befolgen. In den gesperrten Zufahrtsstraßen zum Feldberg besteht die Gefahr durch Schnee- und Eisbruch.