In Rohbau eingebrochen, Hochheim am Main, Adam-Treber-Weg, Sonntag, 03.01.2021, 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro ist am Sonntag bei einem Einbruch in einen Rohbau in Hochheim entstanden. Den Angaben eines Geschädigten zufolge betraten der oder die Täter das im Adam-Treber-Weg gelegene und noch im Bau befindliche Einfamilienhaus am Sonntag zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr, indem sie ein Loch in die Terrassentür schlugen und dann die Tür von innen öffneten. Entwendet wurde derzeitigen Kenntnissen zufolge nichts.

Die Polizei in Flörsheim nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 entgegen.

Waren aus Snackautomaten gestohlen, Hochheim am Main, Mainweg, Samstag, 02.01.2021, 04:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen einen Snackautomaten in Hochheim aufgebrochen und einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Gegen 04:30 Uhr beschädigten zwei Männer den Automaten im Mainweg, bis letztendlich der Inhalt – Süßigkeiten sowie Energy-Drinks – preisgegeben wurden. Anschließend flüchtete das Duo mit seiner Beute. Ein Täter trug einen langen Mantel mit Kapuze, eine dunkle Hose, weiße Sneaker und eine Einwegmaske. Der zweite Täter war mit einem hellen Oberteil, einer dunklen Jacke, einer Mütze und einem ins Gesicht gezogenen Schal bekleidet.

Die Flörsheimer Ermittlungsgruppe ermittelt wegen besonders schweren Diebstahles und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 zu melden.

Radler mit Drogen im Blut und in der Tasche, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Kelkheimer Straße, Freitag, 01.01.2021, 19:10 Uhr

(jn)Ein 19-jähriger Mann aus Kelkheim ist am Freitagabend kontrolliert worden, nachdem er von Polizisten ohne Licht und schwankend auf einem Fahrrad entdeckt worden war. Um 19:10 Uhr überprüften die Kelkheimer Beamten den jungen Mann in der Kelkheimer Straße in Fischbach, da er ohne Beleuchtung und telefonierend mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war und dabei entsprechende Unsicherheiten aufzeigte. Im weiteren Verlauf ergab sich der Verdacht, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Diesen Verdacht verstärkte ein Drogenvortest, der gleich auf mehrere Substanzen positiv reagierte. Bei dem Radler wurden außerdem ca. zehn Gramm Cannabis aufgefunden. In der Folge musste sich der Delinquent einer Blutentnahme unterziehen.

Erheblicher Sachschaden bei Unfallflucht, Bad Soden am Taunus, Marburger Weg, Donnerstag, 31.12.2020, 16:00 Uhr bis Samstag, 02.01.2021, 14:30 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht in Bad Soden ist in den vergangenen Tagen ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden. Das beschädigte Fahrzeug – ein weißer Ford Fiesta – parkte zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagnachmittag im Marburger Weg, als ein weiteres Fahrzeug mit dem Ford kollidierte. Den Spuren zufolge könnte dies beim Ausparken geschehen sein. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange sowie dem Radkasten und an der Kofferraumklappe. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der/die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45.

Meldungen vom Wochenende

Rohheitsdelikte

1 Sachbeschädigung an Waschanlage durch Graffiti | Kriftel, Kapellenstraße | Freitag, 01.01.2021, 20:00 Uhr – Samstag, den 02.01.2021, 09:00 Uhr |

An der SB Waschanlage in Kriftel besprühte/n unbekannte Täter ein 2 Meter hohes und 8 Meter breites Graffiti, Schriftzug „ZINK“, und entkam/en unerkannt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 EUR. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

2 Sachbeschädigung an PKW | Hochheim am Main, Schwedenstraße | Freitag, 01.01.2021, 21:00 Uhr – Samstag, 02.01.2021, 10:00 Uhr |

Ein unbekannter Täter stach aus unbekannten Gründen alle 4 Reifen eines ordnungsgemäß geparkten PKW Peugeot ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR. Die Polizeistation Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06145 54760 entgegen.

3 Mehrere Fälle von Sachbeschädigungen an PKW | Hattersheim am Main, Merowingerstraße | Samstag, 02.01.2020, 13:00 Uhr – 23:45 Uhr |

Drei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Personenkraftwagen wurden durch einen unbekannten Täter beschädigt. Hierbei schlug oder trat dieser gegen die zum Gehweg gewandten Außenspiegel auf der Beifahrerseite. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 400 EUR. Da vom Täter jede Spur fehlt, bittet die Polizei Hofheim um Zeugenmitteilungen unter der Rufnummer 06192 20790.

4 Täterfestnahme nach Randale in RTW sowie mehreren Fällen von Sachbeschädigung | Bad Soden, Kronberger Straße sowie Sulzbach, Hauptstraße und Am Laubach | Sonntag, 03.01.2021, 00:45 – 04:00 Uhr |

Ein polizeibekannter 31-jähriger Mann aus Bad Soden hielt in der Nacht zum Sonntag die Polizei in Eschborn auf Trab. Zunächst wurde eine Streife von der Rettungsleitstelle zur Unterstützung nach Bad Soden gerufen. Hier soll der stark alkoholisierte Mann, der sich nach einem vermutlich selbst verursachten Sturz am Fuß verletzt hatte, während der Fahrt im Rettungswagen randaliert haben. Die befasste Streifenbesatzung konnte zwar keine strafbaren Handlungen feststellen, begleitete den Rettungswagen dennoch bis zum Krankenhaus Bad Soden. Scheinbar hatte sich der Mann in der Folge aus dem Krankenhaus selbst entlassen. So wurde er kurz vor 02:00 Uhr dabei beobachtet, wie er die Heckscheiben von zwei geparkten Autos in der Hauptstraße und Am Laubach in Sulzbach mit bloßen Händen einschlug und eine Hauseingangstür in Sulzbachs Hauptstraße beschädigte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1.300 EUR. Nachdem der Sachverhalt vor Ort aufgenommen wurde, der vor Ort angetroffene Beschuldigte mit einem Platzverweis versehen wurde, kam dieser jedoch in der Folge erneut zum Tatort zurück. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann um kurz vor 04:00 Uhr in polizeiliches Gewahrsam genommen und erst Stunden später nach Hause entlassen. Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizei Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 zu melden.

5 Sachbeschädigung an Schulgebäude | Eschborn, Dörnweg | Donnerstag, 31.12.2020, 13:00 Uhr – Samstag, 02.01.2021, 13:00 Uhr |

Eine mutwillige Sachbeschädigung ereignete sich an der Heinrich-von-Kleist Schule in Eschborn. Eine unbekannte Person schlug eine Türscheibe eines Technikraums ein. Dies war jedoch nicht für einen Einstieg bzw. Einbruch geeignet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 350 EUR. Die Polizeistation Eschborn bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06196 96950.

6 Sachbeschädigung an Schuppen | Hofheim am Taunus, Bahnstraße | Freitag, 25.12.2020 – Samstag, 02.01.2021, 14:30 Uhr |

Ein Schaden von etwa 150 EUR entstand durch eine eingeschlagene Fensterscheibe eines Schuppens. Dieser ist an ein Wohnhaus angeschlossen. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizeistation in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Eigentumsdelikte

1 Diebstahl aus Kellerraum | Schwalbach am Taunus, Rheinlandstraße | festgestellt am 03.01.2021, 00:15 Uhr |

Ein Diebstahl von Honig, Marmelade, Wodka und Pflegecreme ereignete sich in einem verschlossenen Kellerverschlag eines Schwalbacher Mehrfamilienhauses. Unklar ist noch, wie der unbekannte Täter sich Zugang hierzu verschaffte, da sowohl Verschlag als auch Vorhängeschloss unbeschädigt waren. Teile des Diebesguts konnten nahe des Tatorts in einem unverschlossenen Kellerverschlag aufgefunden werden. Der Schaden beträgt etwa 50 EUR. Die Polizeistation Eschborn bittet um Täterhinweise unter der Rufnummer 06196 96950.

2 Diebstahl aus Wohnung | Eschborn, Mainstraße | Samstag, 02.01.2021, 22:29 Uhr

Der 30-jährige Geschädigte aus Eschborn hatte zwei Bekanntschaften aus dem Internet zuhause zu Besuch. Als der Geschädigte im Badezimmer verweilte, durchsuchten die beiden Täter Behältnisse in der Wohnung des Geschädigten und entwendeten die Geldbörse samt Inhalt sowie einen USB Stick. Anschließend entfernten sie sich aus der Wohnung. Der Geschädigte konnte Täterangaben machen. Täter 1: männlich oder weiblich – südländische Erscheinung – 170 cm groß – schlanke Statur – Rufname Sophie – blonde Haare bzw. blonde Perücke – legere Bekleidung. Täter 2: männlich – angeblich mit iranischen Wurzeln – 28 Jahre alt – Rufname Farid – athletische Statur – gepflegtes Erscheinungsbild – bekleidet mit einer hochwertigen schwarzen Jacke. Die Polizei Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06196 96950.

Verkehrsdelikte

1 Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln | Hattersheim am Main, Rheinstraße | Sonntag, 03.01.2021, 03:30 Uhr |

Im Hattersheimer Stadtgebiet fiel einer Zivilstreife der Frankfurter Polizei ein PKW Audi mit überhöhter Geschwindigkeit fahrend auf. Nach kurzer Nacheile wurde das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein 36-jähriger Mann aus Frankfurt sein Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und alkoholischen Getränken geführt hatte. Daher wurde der beschuldigte Mann durch eine angeforderte uniformierte Streife auf die Polizeistation Hofheim verbracht. Hier wurde eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Anschließend wurde der Mann nach Hause entlassen.

2 Verkehrskontrolle |Eschborn, Sossenheimer Straße | Sonntag, 03.01.2021, 00:15 – 02:00 Uhr |

Bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle der Polizeistationen Eschborn und Hofheim passierten im Kontrollzeitraum etwas mehr als 50 Fahrzeuge den auserwählten Kreuzungsbereich. Bei 27 kontrollierten Fahrzeugen, die mit 36 Personen besetzt waren, wurden 5 Fahrzeugmängel beanstandet und 8 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Glücklicherweise waren alle 6 durchgeführten Vortests bezüglich Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer negativ. Es wurde ein Strafverfahren gegen eine 19-jährige Frau aus Frankfurt wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrsteuergesetz eröffnet. Ein 23-jähriger Fahrzeuginsasse aus Frankfurt muss sich für das Führen einer Schreckschusspistole verantworten. Die Waffe wurde vor Ort sichergestellt.

3 Alleinunfall mit schwer verletzter Person | Hofheim am Taunus, Landstraße 3368 | Samstag, 02.01.2021, 17:42 Uhr |

Auf der stark abfallenden und kurvigen Landstraße zwischen Langenhain und Lorsbach kam ein 18-jähriger Eschborner mit seinem PKW auf nasser Straße mehrfach von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Korrekturversuchen stieß der Fahrer schließlich mit der Fahrerseite seines Autos gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrer schwerverletzt, aber außer Lebensgefahr, in eine örtliche Klinik verbracht. Sein BMW erlitt hohen Sachschaden, welcher auf 20.000 EUR geschätzt wurde. Während der Fahrzeugbergung und Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.