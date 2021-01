Rheinland-Pfalz: Schulstart nach den Weihnachtsferien 2020

Mainz – Am heutigen Montag, 04.01.2021, beginnt in Rheinland-Pfalz wieder die Schule. Die Präsenzpflicht war vor den Weihnachtsferien vom 16. bis 18. Dezember 2020 aufgehoben. Dies bedeutet: Alle Schülerinnen und Schüler konnten zuhause bleiben. Fernunterricht musste in diesen drei Tagen nicht stattfinden.

In den Wochen vom 4. bis zum 15. Januar 2021 findet in allen Schularten ausschließlich Fernunterricht statt. Die Schulen bieten Notbetreuung für Schüler und Schülerinnen bis zur Klassenstufe 7 an; für Schüler oder Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und für Schüler, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist.

Regelungen fürs Abitur

Das Abitur (G9-Gymnasien und IGS) findet wie geplant und in Präsenz an den Schulen statt (Beginn der schriftlichen Prüfungen am 07. Januar 2021, Ende: 27. Januar 2021).

Wie es ab dem 15. Januar 2021 weitergeht, wird in Abhängigkeit der Infektionslage entschieden.