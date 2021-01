Versuchter Raub durch drei unbekannte Täter

Worms-Karlsplatz (ots) – Der 46-jährige Geschädigte ist am Freitagabend 01.01.2021 gegen 18:00 Uhr zu Fuß in der Nähe des Wasserturms in Worms unterwegs. Dort wird er durch 3 Männer angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Der Geschädigte teilt den Männern mit, dass er keine Zigaretten besitzt. Daraufhin wird er zu Boden gestoßen und anschließend körperlich angegangen.

Der 46-Jährige wird am Boden liegend nach vermutlich Wertgegenständen abgetastet. Aufgrund des Erscheinens zweier Passanten lassen die Täter von dem Geschädigten ab und flüchten zu Fuß ohne Diebesgut. Eine Täterbeschreibung ist nicht bekannt.

Ebenfalls sind die Personalien der beiden Passanten unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Drei PKW durch Feuer zerstört

Worms (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 30.12.2020 kurz nach 02:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Pfarrer-Krieger-Weg in Worms-Wiesoppenheim zu einem Brand dreier PKW. Diese sind dabei vollständig ausgebrannt. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Wiesoppenheim gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser und Bäume verhindert werden.

Anwohner hörten ca. 10 Minuten vor dem Ausbruch des Brandes mehrere dumpfe Schläge. Möglicherweise handelte es sich hierbei um explodierende Feuerwerkskörper. Verdächtige Personen konnten im Umfeld jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die genaue Brandursache wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Polizei Worms untersucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zwei Verkehrsunfallfluchten unter Alkoholeinfluss mit Sachschaden

Worms-Innenstadt (ots) – Ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Hessen will die Ludwigstraße in Worms aus Richtung Herzogenstraße kommend in Richtung Kyffhäuserstraße überqueren. Der 23-jährige Beschuldigte PKW-Fahrer aus Worms befährt zu diesem Zeitpunkt die Ludwigstraße in Richtung Rheinstraße. Er missachtet die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage, fährt in die Kreuzung ein und kollidiert dort mit dem PKW des 43-Jährigen.

Der Beschuldigte flüchtet zunächst von der Unfallstelle. Der Geschädigte fährt hinter diesem her und kann in Höhe der Floßhafenstraße eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam machen. Der Beschuldigte kann daraufhin durch die Polizei kontrolliert werden.

Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss steht wird ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

An beiden PKW entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 5.500 Euro.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wird zudem bekannt, dass der 23-jährige Beschuldigte kurz zuvor eine weitere Verkehrsunfallflucht am Marktplatz in Worms begangen hat. Hierbei ist der Beschuldigte am Neumarkt auf die Gegenfahrbahn geraten, als ihm ein Linienbus entgegenkam, sodass es auch hier zur Kollision kam. An dem Linienbus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Vandalismus und Farbschmierereien mit noch nicht bezifferbaren Sachschaden

Worms, Dalberg-Grundschule (ots) – Gegen die Mittagszeit am Neujahrstag wird nach Hinweise von Nachbarn durch den Hausmeister der Dalberg-Grundschule festgestellt, dass im Zeitraum 18.12.2020 bis zum Neujahrstag unbekannte Täter im größeren Stil Vandalismusschäden sowie Farbschmierereien verursacht haben. Auch wurde ein Feuerlöscher entleert und mit dem Pulver Schaden angerichtet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen im Zeitraum gemacht hat, möchte sich bitte bei der Polizei in Worms melden.