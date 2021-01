Unbekannte werfen Kieselsteine von Brücke – 2 Pkw beschädigt

Heidelberg/B37 (ots) – Am frühen Samstagabend wurden die Frontscheiben an zwei auf der Bundesstraße 37 in Heidelberg fahrenden Pkw beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen Unbekannte gegen 19.00 Uhr mehrere kleine Kieselsteine von der über die B 37 führenden Brücke “Wieblinger Weg”. Hierdurch wurden die Frontscheiben eines Pkw Citroen und Pkw BMW getroffen,

die entsprechend beschädigt wurden.

Hinweise zu den unbekannten Personen konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/34180 in Verbindung zu setzen.

Elektroroller in einer Tiefgarage in Brand geraten

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Sonntagnachmittag 03.01.2020 gegen 17.10 Uhr, wurde durch Anwohner eine massive Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Rohrbacher Straße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein in der Tiefgarage abgestellter Elektroroller in Brand geraten war.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Personen kamen nicht zu Schaden. Des Weiteren wurde durch das Brandgeschehen ein unmittelbar neben dem total ausgebrannten Roller weiterer Roller in Mitleidenschaft gezogen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen übernommen.

Einbruch in Kindergarten – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Zwischen Sonntag und Donnerstagnachmittag wurde in den städtischen Kindergarten in der Vangewrowstraße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter brach mehrere Schränke und Schreibtische auf und hinterließ einen enormen Schaden. Ob er etwas entwendete, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Seat Leon, der in der Wolfgangstraße, Höhe Anwesen Nr. 6 geparkt war. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte ebenfalls deutlich beschädigt sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Ein 42-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Astra am Donnerstag 31.12.2020 um 10.43 Uhr, die L 598 von Sandhausen in Richtung Heidelberg. An der Kreuzung zur L 600 (Leimener Weg) übersah er das Rotlicht an der dortigen LZA. Hierdurch kam es zur Kollision mit dem VW T5 eines 28-Jährigen, der von Bruchhausen kommend die Kreuzung in Richtung Leimen bei Grünlicht überqueren wollte. Der Unfallverursacher wurde verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus abtransportiert, der 28-Jährige blieb unverletzt.

Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, der Schaden am VW wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle umgeleitet, so dass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam.

Versuchte Diebstähle aus geparkten Autos – Weitere Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend 29.12.2020 gegen 18.30 Uhr, wurden zwei 18 und 23 Jahre alten Männer in einer Straßenbahn an der Haltestelle Rohrbach-Süd vorläufig festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, wenige Minuten zuvor in der Weststadt mindestens zwei geparkte Autos geöffnet zu haben, um in einem Fall, einen in der Rohrbacher Straße geparkten VW-Bus, nach lohnenswerter Beute durchsucht zu haben. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Tatausführung gefilmt. Ein zweiter Zeuge hatte die Verdächtigen beim Versuch, ein weiteres Auto zu öffnen, angesprochen, worauf sie in Richtung Goldschmidtstraße flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden beide an der Haltestelle Rohrbach-Süd aus der Straßenbahn heraus festgenommen.

Die Personenbeschreibungen traf auf beide zu.

Nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Duo für weitere Diebstahlsversuche, möglicherwiese auch für vollendete Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen in der Weststadt, insbesondere in der Rohrbacher Straße und in der Gaisbergstraße, in Betracht kommen könnte.

Weitere Geschädigte, aber auch sonstige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.