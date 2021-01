Versuchter Mord – Terrassentür einer Bekannten angezündet – 39-Jährige festgenommen

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(ne) – Eine 39-jährige Frau hatte am späten Freitagabend 01.01.2021 die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Carl-Goerdeler-Straße angezündet. Die 39-jährige Frankfurterin hatte sich zur Wohnung einer 23-jährigen Bekannten begeben und laut Zeugenangaben im Bereich der Terrassentür Brandbeschleuniger ausgebracht und diesen angezündet.

Die 23-Jährige konnte das Feuer schnell löschen, sie und ihr anwesender Partner (39 Jahre) sowie ein Kind (1 Jahr) blieben unverletzt. Lediglich die Tür und der Dielenboden wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Hintergrund der Tat dürften Streitigkeiten zwischen den beteiligten Personen sein.

Die 39-Jährige konnte im Nachgang festgenommen werden und kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Gegen sie wird nun wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Illegales Autorennen mit zwei Fahrzeugen – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt-Ostend (ots)-(ne) – Streifen der Kontrolleinheit KART konnten Samstagabend 02.01.2021 um 22:00 Uhr ein illegales Autorennen auf der Hanauer Landstraße beobachten und beenden. Zuvor waren einer Zivilstreife zwei Pkw, ein Seat Leon mit Frankfurter Nummer und ein Audi A6 mit Hanauer Kennzeichen, auf der Berliner Straße aufgefallen, die mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ostend unterwegs waren.

Die Beamten folgten den beiden Pkw, die schließlich auf der Hanauer Landstraße in Höhe der Honsellstraße an einer roten Ampel zunächst anhielten. Bei Grün drückten beide aufs Gas und rasten hintereinander in Richtung Ratswegkreisel davon. In Höhe des Audi-Zentrums mussten sie einer 45-jährigen Toyota Fahrerin ausweichen, wobei der Audi rechts und Seat über die Straßenbahngleise links an der 45-Jährigen vorbei preschte. Schließlich konnten die Kontrahenten in Höhe der Intzestraße mit Unterstützung einer weiteren KART-Streife angehalten werden.

Im Seat befanden sich neben dem 19-jährigen Fahrer ein 22-jähriger Beifahrer, im Audi waren der 19-jährige Fahrer und zwei 19- und 20-jährige Mitfahrer unterwegs. Beide Autos wurden sichergestellt, ebenso der Führerschein des Seatfahrers und alle Smartphones der beteiligten Personen beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Fahrer des Audi nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Die 45-jährige Toyota Fahrerin hielt ebenfalls an der Kontrollstelle an und stand sichtlich geschockt unter dem Eindruck des Geschehenen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle Personen entlassen. Die Polizei hat gegen die Beteiligten ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Im Rahmen dieser Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Womöglich sind die beiden Fahrzeuge (grauer Seat und silberfarbener Audi) bereits zuvor im Stadtgebiet durch eine aggressive Fahrweise aufgefallen. Zeugen werden gebeten sich beim 5. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 – 755 10500 zu melden.

Frankfurt: 3x Brandstiftung an Autos und Gartenhütte

Frankfurt-Sindlingen (ots)-(ne) – In Sindlingen kam es Samstagabend 02.01.2021/Sonntagnacht 03.01.2021, dreimal zu vermutlich vorsätzlich gelegten Bränden. Verletzt wurde niemand. Gegen 18:15 Uhr brannte in der Heussleinstraße eine Gartenhütte. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand diese in Vollbrand und wurde dadurch vollständig zerstört. Rund eine Stunde später wurde der Brand eines Kleintransporters (MB Sprinter) in der Straße zur Internationalen Schule gemeldet.

Hier war der Motorraum des Fahrzeugs in Brand geraten, welcher durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Um 2:15 Uhr Sonntagnacht kam es schließlich zu Bränden an mindestens drei geparkten Pkw in der Allesinastraße. Möglicherweise war das Feuer an einem Auto ausgebrochen und griff auf die weiteren Fahrzeuge über. Die Flammen griffen dann in der Folge auf die Fassaden zweier angrenzenden Wohnhäuser über, wovon nur eines bewohnt ist.

Noch frühzeitig hatten Anwohner eine Art Knallgeräusch wahrgenommen und daraufhin den ersten brennenden Pkw bemerkt. Ein Bewohner verständigte zügig die Feuerwehr und weckte die Bewohner der anderen Wohnungen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, die Feuerwehr löschte die Brände. Die Bewohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen. Der gesamte Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei geht derzeit in allen drei Fällen davon aus, dass die Brände vorsätzlich und auf bislang unbekannte Weise gelegt wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist jedoch noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen geben können, werden gebeten, sich mit dem 17. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 – 755 11700 in Verbindung zu setzen.

Erwischt – Einbrecher muss seinen Plan ändern

Frankfurt-Zeilsheim (ots)-(ne) – Eine Streife des 17.Reviers hat am Freitagabend 01.01.2021 kurz vor Mitternacht einen Einbrecher in der Rombergstraße noch während der Tatausübung festnehmen können. Der 46-jährige Täter hatte sich einen Kiosk mit Internetcafé ausgesucht, um den Einbruch zu verüben. Die Beamten bestreiften zu diesem Zeitpunkt den Bereich und bemerkten die eingeschlagene Fensterscheibe.

Also schauten sie nach und entdeckten den 46-Jährigen im Verkaufsraum. Dieser bediente sich an Paletten mit Getränken bzw. Alkoholika und Zigaretten. Völlig unbeeindruckt schilderte er den Beamten wie er in das Geschäft eingebrochen war und dass er mit dem Stehlgut seine Drogensucht finanzieren muss. Schlussfolgernd fügte er noch hinzu, dass er nun, da er ja erwischt wurde, nochmal woanders einbrechen muss.

Doch sein Plan erfuhr eine Änderung: Die Beamten nahmen den Mann mit ins Polizeipräsidium, wo er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Haftzelle kam.

Drei wohnsitzlose Einbrecher festgenommen

Frankfurt-Nied (ots)-(ne) – Drei Männer im Alter von 33, 40 und 41 Jahren konnten Samstagmorgen 02.01.2021 schlafend in einem ungenutzten Vereinsheim in der Mainzer Landstraße angetroffen werden. Bereits wenige Tage zuvor war es in dem Vereinsheim zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Die Revierbeamten schauten deshalb erneut nach und konnten 3 aus Polen stammenden Männer antreffen.

Aufgefundenes Einbruchswerkzeug und eine zerstörte Fensterscheibe ließen erahnen, dass sich die Drei gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Zudem wurden vorhandene Stromquellen genutzt.

Eine Überprüfung der Personen ergab, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl bestand.

Er kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Die beiden anderen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen alle drei wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung eingeleitet.

