51-Jähriger zum Eigenschutz in Gewahrsam – Ein Polizeibeamter dienstunfähig verletzt

Speyer (ots) – Am Freitagnachmittag 01.01.2020 wurde die Polizei zum Hauptbahnhof in Speyer gerufen. Dort befand sich ein 51-jähriger Mann aufgrund starker Alkoholisierung in einem hilflosen Zustand. Der Mann, der eine Atemalkoholkonzentration von über 4 Promille aufwies, konnte sich nicht auf seinen Beinen halten. Nach abgeschlossener, ärztlicher Untersuchung musste er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden.

Im Gewahrsamsbereich der Polizeiinspektion Speyer versuchte sich der Mann dann gegen diese Maßnahme zur Wehr zu setzen, weshalb er zu Boden gezogen und gefesselt werden musste. Er trat dennoch mit den Beinen um sich und traf wenig später einen 29-jährigen Polizeibeamten am Kopf. Der Beamte erlitt eine Verletzung und war nicht mehr dienstfähig.

Der 51-Jährige, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach entsprechender Ausnüchterung aus dem Gewahrsam entlassen. Er wird sich wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Speyer (ots) – Samstag 02.01.2021 gegen 08:30 Uhr – Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Speyer-Süd. Ein 43jähriger PKW-Fahrer übersah hierbei an der Kreuzung Am neuen Rheinhafen / Heinkelstraße den vorfahrtsberechtigten PKW eines 20jährigen Mannes und kollidierte mit diesem.

Beide Beteiligte blieben glücklicherweise unverletzt, die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unfall mit leicht Verletztem

Speyer (ots) – Mittwoch 30.12.2020 um 17.05 Uhr – Die 35-jährige Fahrerin eines PKW Kia befuhr die Wormser Landstraße Richtung stadtauswärts und wollte nach links auf den Parkplatz des dortigen dm-Marktes abbiegen. Hierbei übersah sie den 18-jährigen Skoda-Fahrer, der ihr entgegenkam.

Es kam zur Kollision der beiden, wobei die Kia-Fahrerin verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Drei Kennzeichen gestohlen

Speyer (ots) – 29.12.2020, 19.00 Uhr bis 30.12.2020, 08.00 Uhr – Gleich drei amtliche Autokennzeichen wurden in der Nacht zum Donnerstag in der Hasenstraße und Dudenhofer Straße entwendet. Hierbei hatte es der Täter jedesmal nur auf die hinteren Kennzeichen abgesehen.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

PKW-Aufbruch

Speyer (ots) – 29.12.2020, 20.00 Uhr, bis 30.12.2020, 08.00 Uhr – In der Nacht zum Donnerstag brach im Sanddornweg ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen PKW Smart auf. Mehr als ein 50-Cent-Stück stand als Beute jedoch nicht zur Verfügung.

Das Einschlagen der Fahrertürscheibe dürfte ein nicht unerhebliches Geräusch verursacht haben. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.