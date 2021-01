Mit Drogencocktail am Steuer

Leimersheim (ots) – Am Samstag 02.01.2021 musste ein BMW-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle sein Fahrzeug stehen lassen. Gegen 15:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim den 29-Jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt.

Ein Drogenschnelltest schlug in der Folge auf Kokain, Amphetamin und Cannabis an, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihm drohen nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Sachbeschädigung in Rheinzabern

Rheinzabern (ots) – Am Freitag 01.01.2021 meldet um 23:45 Uhr eine Zeugin, dass aktuell gerade die Scheiben an der Überdachung am Bahnhaltepunkt “Alte Römerstraße” beschädigt werden. 2 männliche Personen zerschlagen mit Gegenständen, vermutlich Hammer o.ä., die Scheiben des Carports für Fahrräder. Die Streifen der Polizeiinspektion Wörth fuhren sofort die Tatörtlichkeit an.

Noch auf der Anfahrt berichtet die Zeugin telefonisch, dass die beiden Männer nach dem Vandalismus in einen PKW einstiegen und wegfuhren. Die Streifen vor Ort und im Nahbereich konnten leider die 2 Männer und das Fluchtfahrzeug nicht mehr feststellen. Jugendliche, die sich zum Tatzeitpunkt unweit des Haltepunktes aufhielten, bestätigten die telefonischen Angaben der Zeugin, sie konnten als Täter zweifelsfrei ausgeschlossen werden.

Außer den 3 zerborstenen Glasscheiben konnte noch ein umgeknicktes Verkehrsschild festgestellt werden, welches vermutlich ebenfalls von den beiden Tätern in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um weitere Zeugenhinweise. Diese bitte unter der Rufnummer 07271-92210 oder per mail an piwoerth@polizei.rlp.de angeben.

Brand einer Mülltonne

Wörth (ots) – Der 73-jährige Anwohner schüttete am Freitag 01.01.2021 gegen 10 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Wörth die angeblich erkaltete Asche seines Ofens in die Mülltonne. Der Anwohner dachte irrtümlich, dass die Asche abgekühlt sei. Wenig später entzündete nach derzeitigem Stand der Ermittlungen diese Asche den Inhalt der Mülltonne, weshalb es zum Brand kam.

Durch den Brand der Mülltonne wurde die Hausfassade im Mitleidenschaft gezogen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Wörth konnten noch schlimmere Brandschäden oder gar Gefahren für Personen verhindert werden. Sachschaden dürfte bei mehreren 1.000 Euro liegen.

Ruhestörung durch Mäharbeiten am Feiertag

Hagenbach (ots) – Ein 71-jähriger Bewohner der Stadt Hagenbach mähte am Freitag 01.01.2021 gegen 11:40 Uhr den Rasen auf seinem Anwesen. Trotz Ansprache durch die Nachbarschaft stellte der tatkräftige Mann seine Arbeit nicht ein. Erst durch die Streife vor Ort nach Hinweis auf die Feiertagsbestimmungen stellte der Anwohner seine Mäharbeit ein. Der Vorfall wird zur Entscheidung bzgl. der Sanktionierung an die Verbandsgemeinde Hagenbach abgegeben.

Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kandel (ots) – Am Samstag 02.01.2021 befuhr um 14:30 Uhr die aufmerksame Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Wörth in Kandel die Nansenstraße und konnte dort einen Citroen mit GER-Kennzeichen im Fließverkehr feststellen. Da das Fahrzeug und der vermutete Fahrer aus vorangegangenen Einsätzen bekannt war, wurde der PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Als Fahrer konnte der vermutete 49-jährige Mann aus Kandel festgestellt werden.

Aufgrund vorangegangener Verfahren war bekannt, dass der kontrollierte Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Kraftfahrer räumte auch den jetzigen Verstoß ein, die Autofahrt wurde vor Ort beendet, ein Strafverfahren eingeleitet.

Da der Kraftfahrer bereits mehrfach in gleicher Sache in Erscheinung trat, dürfte die Sanktionierung der Staatsanwaltschaft Landau entsprechend höher ausfallen.