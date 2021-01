Sachbeschädigung an Modegeschäft

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Sonntag 03.01.2021 wurde gegen 19:30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Modegeschäfts in der Ganderhofstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof beschädigt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht vom Freitag 01.01.2021 auf Samstag 02.01.2021 wurde in der Rohrlachstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ein am Straßenrand geparkter roter Mazda 3 durch mehrere Kratzer an dessen Beifahrerseite beschädigt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit orangefarbenem VW T3 – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Sonntag 03.01.2021 gegen 17:00 Uhr kam es in der Carl-Clemm-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich bog ein orangefarbener VW T3 von der Carl-Clemm-Straße nach rechts in die Sedanstraße ab und beschädigte hierbei das am Fahrbahnrand parkende Fahrzeug derart, dass die Heckstoßstange fast gänzlich abgerissen wurde. Der Schaden des flüchtigen Fahrzeuges befindet sich wohlmöglich auf der rechten Fahrzeugseite.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen PKW machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Autofahrer unter dem Einfluss von Kokain

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitagabend 01.01.2021 konnten bei einem 22-jährigen Autofahrer, im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim, im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Ein Drogenschnelltest bei dem Fahrer verlief positiv auf Kokain. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.