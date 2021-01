Beschädigung von Laternen

Mutterstadt (ots) – In der Neujahrsnacht wurde Am Speyerer Weg das Glas von mehreren Straßenlaternen mutwillig beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am 02.01.2021 gegen 20:45 Uhr wurde ein größeres Feuer auf einem Feld, Höhe Hochdorf-Assenheim, in der Nähe der A65 gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch unbekannte Täter Holz, welches unter einer Plane lag, in Brand gesetzt wurde. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Römerberg/B9 (ots) – Am Neujahrstag 2021 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Dacia, die Bundesstraße 9 in Richtung Karlsruhe. Neben dem Fahrer befanden sich noch Familienangehörige, zwei Frauen im Alter von 65 und 26 Jahren, im dem Fahrzeug. Aus Unachtsamkeit stieß ein 28-jähriger Mann aus Jockgrim mit seinem Skoda, gegen das Fahrzeugheck des Dacia.

Aufgrund der Kollision verlor der Daciafahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Alle 3 Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und kamen zur Abklärung ins Krankenhaus. Der Skodafahrer und dessen Kind, welches sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befand, überstanden den Aufprall unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 18.000 Euro. Die rechte Fahrspur der Bundesstraße 9 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Verkehrsunfallflucht

Altrip (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 31.12.2020 gegen 13 Uhr bis Freitag 01.01.2021 gegen 17 Uhr, wurde ein in der Wilhelmstraße am Straßenrand geparkter roter Mazda durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.