Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Promilletour durch Neustadt a.d. Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von 01.01.2021 auf 02.01.2021 konnten innerhalb von einer halben Stunde gleich zwei Fahrradfahrer in Neustadt a.d. Weinstraße kontrolliert werden. Beide konnten jedoch bei ihrer nächtlichen Tour ihre Räder nur noch in Schlangenlinien auf der Straße halten. Bei durchgeführten Atemalkoholtests konnten Werte von 2,86 und 3,09 Promille festgestellt werden. Aufgrund der unerlaubten Substanz im Blut wurde die Weiterfahrt untersagt, beiden Männern im Alter von 23 und 63 Jahren wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Neustadt: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 02.01.2020, wurde gegen 12:50 Uhr ein 18-jähriger Mofa-Fahrer in der Breslauer Straße in Neustadt a.d. Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann wahr. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Mann wurde außerdem eine Blutprobe entnommen. Im eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren muss er nun mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 02.01.2021, wurde gegen 10:55 Uhr der 33-jährige Fahrer eines Peugeot in der Kiesstraße in Neustadt an der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Fahrzeugführer, trotz mehrjährigem Aufenthalts in Deutschland, lediglich eine ausländische, nicht-europäische, Fahrerlaubnis vorzeigen. Da nicht-europäische Führerscheine nach einem halben Jahr in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben werden müssen, und der Mann dies versäumt hatte, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

