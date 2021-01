Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg, Ste-Foy-Straße Tatzeit: Mi., 30.12.2020, 17:00 Uhr Im Hauseingang eines Einfamilienhauses wurde ein 23-Jähriger von einem Unbekannten ohne Grund ins Gesicht geschlagen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verletzung Briefgeheimnis

Tatort: 65594 Runkel-Dehrn, Steingasse Tatzeit: bis Mi., 30.12.2020 Zum wiederholten Male wurden aus einem Briefkasten eines 53-Jährigen Anwohners diverse Briefe entnommen, geöffnet und wieder zurückgesteckt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65589 Hadamar, Alte Chaussee Tatzeit: Sa., 28.11.2020, zw. 19:00 Uhr und 20:00 Uhr Ein grüner Opel Adam, welcher ordnungsgemäß geparkt war, wurde durch ein anderes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Es wurden der Scheinwerfer vorne links, Kotflügel, Motorhaube und Seitenspiegel links beschädigt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 2700 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

Am Freitag, 01.01.2021 befuhr um 08.00 Uhr eine 60- jährige Pkw-Fahrerin aus Limburg die Bodelschwinghstraße und bog an der Einmündung Zeppelinstraße nach links auf die Zeppelinstraße ab. Hier beachtete sie einen die Zeppelinstraße befahrenden Pkw eines 34- jährigen Mannes aus Taunusstein nicht. Es kam zum Zusammenstoß, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Pkw- Fahrer wurden leichtverletzt. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der 34- jährige Pkw- Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte später ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Außenspiegel von geparkten Pkw in Weilburg beschädigt

In der Silvesternacht wurden in der Zeit zwischen Do., 31.12.2020 und Fr., 01.01.2021 die rechten Außenspiegel von zwei in der Mozartstraße geparkten Fahrzeugen gewaltsam beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Mercedes Vito und einen Fiat Punto.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

