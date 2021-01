Fremden in Wohnung gelassen und bestohlen worden, Eppstein, Burgstraße, Donnerstag, 31.12.2020, 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(fm) Ein Trickdieb bestahl am letzten Tag des Jahres 2020 eine Seniorin in ihrer Wohnung in Eppstein. Unter einem Vorwand verschaffte sich der Mann Zutritt in die Wohnung der Geschädigten in der Burgstraße. Knapp eine halbe Stunde befand er sich darin und in dieser Zeit gelang es ihm in einem günstigen Moment die Geldbörse der 90-Jährigen zu entwenden. Die Tat wurde gestern Abend bei der Polizei angezeigt, eine Personenbeschreibung des Täters liegt vor: männlich, Mitte 20, ca. 170 cm groß, braune kurze Haare, trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, sprach akzentfreies Deutsch, ungepflegtes Äußeres Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden (TEL: 06192 – 2079 0). Personen an der Haustür? Die Tipps der Polizei:

Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung

Nutzen Sie den Türspion und sprechen durch die geschlossene Tür

/ Sprechanlage mit der unbekannten Person

/ Sprechanlage mit der unbekannten Person Lassen Sie Personen, die handwerkliche Tätigkeiten ausführen

wollen, nur dann in Ihre Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt

haben oder wenn Sie von der Hausverwaltung angekündigt wurden

wollen, nur dann in Ihre Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder wenn Sie von der Hausverwaltung angekündigt wurden Ist eine Person an Ihrer Haustür zu aufdringlich und lässt sich

von Ihnen überhaupt nicht abweisen: Benachrichtigen Sie die

Polizei

von Ihnen überhaupt nicht abweisen: Benachrichtigen Sie die Polizei Misstrauen ist keine Unhöflichkeit

Lassen Sie sich von keiner unbekannten Person ihre

Einkaufstaschen in die Wohnung tragen

Sachbeschädigung an Zigarettenautomat, Kelkheim, Breslauer Straße, Donnerstag, 31.12.2020, 23:00 Uhr – Freitag 01.01.2021, 11:00 Uhr

(fm) In der Silvesternacht wurde ein Zigarettenautomat in Kelkheim beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter versuchten eine Explosion im Inneren herbeizuführen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war es nicht möglich auf den Kasseninhalt zugreifen zu können. Der Sachschaden wird auf 1000EUR geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim bittet um Hinweise unter 06195 – 674940.

Sachbeschädigung an PKW, Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straße, Donnerstag, 31.12.2020 13:00 Uhr bis Freitag, 01.01.2021, 12:00 Uhr

(fm) Bislang unbekannte Täter beschädigten letzte Woche die Windschutzscheibe eines PKW in Hofheim-Diedenbergen. Der betroffene Opel Corsa stand in der Casteller Straße geparkt, wo bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum mittels eines Gegenstands einen Sprung in der Scheibe herbeiführten, sodass ein geschätzter Sachschaden von 200EUR entstand. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim bittet um Hinweise unter TEL: 06192-2079 0.

Ein 59-jähriger Hattersheimer Bürger parkte mit seinem roten Toyota in Hattersheim-Okriftel in der Albert-Schweitzer-Straße Höhe der Hausnummer 4 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer stieß beim rückwärts Ausparken, aus einer gegenüberliegenden Parkbucht, gegen den parkenden roten Toyota. Bei dem Verursacher soll es sich mutmaßlich um einen gelben PKW gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Hofheim 06192-20790.

Sulzbach: Trunkenheitsfahrt/Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Donnerstag/Silvester, 31.12.20 gg 23:11 h Sulzbach, Schwalbacher Straße

Ein 33-jähriger Frankfurter, war mit seinem PKW in Schwalbach unterwegs. Er fiel, wegen seiner unsicheren Fahrweise, einer aufmerksamen Streife der Eschborner Polizei auf. Während der Kontrolle wurde neben deutlichem Atemalkoholgeruch auch Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Weiter stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne Führerschein unterwegs war. Nach eigenen Angaben hat er keinen gültigen Führerschein. Der Frankfurter wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Eschborn: Verkehrsunfall/Trunkenheitsfahrt Freitag/Neujahr, 01.01.2021 gg 00:03 h Eschborn, Berliner Straße 31

Ein 40-jähriger Mann aus Heidelberg wurde von der Stadtpolizei Eschborn entdeckt als er zunächst mit seinem PKW in einer Feuerzufahrt parkte. Unmittelbar darauf setzte er rückwärts aus der Einfahrt zurück und übersah den dahinter wartenden PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR an beiden PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme stimmte der Heidelberger einem Atemalkoholtest zu. Dieser Wert lag deutlich über dem Grenzwert. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle sistiert, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Kelkheim: Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Silvesterböller Freitag/Neujahr, 01.01.2021 um 00:50 h Kelkheim, Hornauer Straße Ecke Rotlindallee

Eine Kelkheimer Bürgerin konnte vier Jugendliche, 2xmännlich/2xweiblich im Alter zwischen 16-18 Jahren, beobachten, wie sie einen gemeinschaftlich genutzten Bücherschrank mutmaßlich mit einem Silvesterböller beschädigten. Sachschaden ca. 400 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelkheim 06195-67490

Flörsheim: Diebstahl/Verletzung des Postgeheimnisses Mittwoch, 30.12.2020 bis Freitag, 31.12.2020 Flörsheim

Unbekannte Täter öffneten auf unbekannte Weise ein an einen Flörsheimer Geschädigten adressiertes Paket; entnahmen den Inhalt und klebten die Öffnung mit Klebeband wieder zu. Das Paket wurde an den Geschädigten zugestellt. Beim Öffnen des Paketes stellte er fest, dass der Inhalt entwendet wurde. Bei dem Inhalt handelt es sich um Goldmünzen und kleinere Goldbarren im Gesamtwert von ca. 19500 EUR.

1. Eigentumsdelikte

1.1 Trickdiebstahl: Kriftel, Oberweidstraße // Tatzeit: 30.12.2020, 11:15 Uhr

Ein unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, dass ein Wasserrohrbruch vorliegen würde und er der Mitarbeiter eines Sanitärunternehmens sei, Zutritt in die Wohnung des 81-jährigen Geschädigten. In der Wohnung gelang es dem Täter die Geldbörse, das Smartphone sowie eine Herrenhandtasche zu entwenden, ehe er in unbekannte Richtung entkam.

Folgende Personenbeschreibung zu dem Täter kann angegeben werden:

männlich

zirka 35 bis 45 Jahre alt

zirka 180 bis 190 cm groß

graue Haare

Drei-Tage-Bart

osteuropäisches Erscheinungsbild; sprach gebrochenes Deutsch

Straßenverkehrsdelikte

2.1 Fahrt unter Kokain-Beeinflussung mit Betäubungsmittelfund: Hofheim, Niederhofheimer Straße // Tatzeit: 30.12.2020, 19:25 Uhr

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeiten wurde der Fahrer eines Hyundai i30 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlaufe dessen erhärteten sich die Hinweise, dass der 31-jährige Hofheimer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden haben könnte. Der Verdacht erhärtete sich, nachdem sich bei dem Beschuldigten eine nicht geringe Menge von Kokain auffinden ließ. Letztlich erfolgte bei dem Fahrer eine Blutentnahme, ehe er aus den Maßnahmen entlassen wurde.

2.2 Weitere Fahrt unter Kokain-Beeinflussung: Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße // Tatzeit: 30.12.2020, 00:46 Uhr

Auch im Dienstgebiet der Polizeistation Eschborn wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ersichtlich, dass 22-jährige Fahrer nicht nur ohne die erforderliche Fahrerlaubnis den Tesla im öffentlichen Straßenverkehr führte, sondern zudem nachweislich eines Schnelltests unter dem Einfluss von Kokain stand. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Beschuldigte einer Blutentnahme unterzogen.jacke mit Fellkapuze und eine dunkle Hose.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 – 2079 – 0 zu melden.

