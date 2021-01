Ruhiger Jahreswechsel aus Sicht der Wiesbadener Feuerwehr

Der Jahreswechsel verlief aus Sicht der Feuerwehr Wiesbaden außerordentlich ruhig. In der Zeit zwischen dem Silvesterabend 23 Uhr und dem Neujahrsmorgen um 8 Uhr wurde die Feuerwehr lediglich zu drei Brandeinsätze und zwei Hilfeleistungseinsätze alarmiert. Auch im Rettungsdienst kann von einem normalen Einsatzaufkommen ohne Besonderheiten gesprochen werden.

Aufgrund der cornabedingten Einschränkungen, insbesondere dem Feuerwerkverbotes auf öffentlichen Plätzen, war im Vorfeld schwer einzuschätzen, wie sich das Einsatzaufkommen an diesem speziellen Silversterabend entwickeln würde. Aus diesem Grund wurden trotzdem vorbereitende Maßnahmen ergriffen, so wurde z.B. die Besetzung der zentralen Leitstelle rund um den Jahreswechsel erhöht und es waren mehr Rettungswagen als sonst im Dienst.

Zum ersten Einsatz des neuen Jahres mussten die Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 sowie die Freiwillige Feuerwehr Dotzheim bereits vier Minuten nach Mitternacht ausrücken. Die Brandmeldung aus dem Angerweg entpuppte sich jedoch schnell als Rauch aus einer Feuerwerksbatterie. Im weiteren Verlauf mussten die Einsatzkräfte noch eine brennende Mülltonne in der Kleiststraße (Südost) sowie eine brennende Gartenhütte in der Klarenthaler Straße löschen. Außerdem mussten auf der Lahnstraße und der B54 noch Bäume von der Fahrbahn beseitigt werden, die die Last des gefallenen Schnees nicht mehr halten konnten.

Die Feuerwehr Wiesbaden wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes neues und sicheres Jahr!

Silvesternacht aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen – Vereinzelte Ordnungswidrigkeiten sowie Straftaten festgestellt

Wiesbaden (ots) – (ho)Aus Sicht der Einsatzleitung in Wiesbaden ist die

Silvesternacht im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen

(Wiesbaden, Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Rheingau-Taunus-Kreis und

Limburg-Weilburg) ruhig verlaufen. Die Beamtinnen und Beamten stellten

vereinzelte Verstöße durch Gruppenbildungen oder Alkoholkonsum im öffentlichen

Raum fest. Das sonst übliche Abbrennen von Pyrotechnik durch Privathaushalte

blieb zum Jahreswechsel erwartungsgemäß gering.

Nach dem Erkenntnisstand vom Freitagmorgen stellten die Einsatzkräfte während

des Jahreswechsels im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen

insgesamt 72 Verstöße gegen die Coronabeschränkungen fest, aufgrund derer

entsprechende Verfahren eingeleitet wurden. Für den Bereich des Landkreises

Limburg-Weilburg wurde eine nächtliche Ausgangsbeschränkung wirksam. Hier wurden

insgesamt acht Verstöße gegen diese Auflage registriert (in der Gesamtzahl der

72 Verstöße enthalten).

In Wiesbaden-Rambach wurden auf einer Party etwa 50 Personen festgestellt. Dort

kamen Einsatzkräfte der Landespolizei zur Unterstützung der Wiesbadener

Stadtpolizei zum Einsatz. Alleine bei diesem Vorfall wurden 37 Verfahren

eingeleitet – ein Teil der Gäste hatte sich zuvor beim Eintreffen der Polizei

entfernt. In einer Gaststätte in Wiesbaden-Biebrich stellte die Stadtpolizei

acht Personen fest, gegen die ebenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet wurden.

Im Bereich der Wiesbadener Wellritzstraße kam es Zeugenaussagen zufolge gegen

00:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dort sollen

ersten Erkenntnissen zufolge auch Schlagwerkzeuge und Pfefferspray zum Einsatz

gekommen sein. Mutmaßlich beteilige Personen flüchteten zunächst, konnten aber

im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Ein 46-jähriger Mann

erlitt bei dem Vorfall Verletzungen, lehnte aber eine medizinische Behandlung

ab. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung war in diesem

Fall die Folge, wobei die Hintergründe des Vorfalles noch unklar sind.

Im Bereich Bad Homburg und Oberursel stellten die Ordnungskräfte mehrere

Personengruppen und demzufolge Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung fest. In

diesen Bereichen wurden in 18 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weiterhin wurde gegen 01:15 Uhr am Rathausplatz in Eschborn eine etwa 15-köpfige

Gruppe randalierender Jugendlicher gemeldet. Zeugenaussagen zufolge hätten diese

gegen Mülleimer getreten, Böller an der Tür einer Tiefgarage befestigt und mit

einer Schreckschusswaffe geschossen. Nachdem dort Polizeibeamte zum Einsatz

kamen, wurden mehrere Jugendliche einer Kontrolle unterzogen. Bei der

Überprüfung des Vorfalles konnte eine beschädigte Scheibe an der Tür der

betroffenen Tiefgarage festgestellt werden. Auch in diesem Fall wurde

Strafanzeige erstattet. Eine Schreckschusswaffe wurde bei den überprüften

Personen nicht aufgefunden.

Das Polizeipräsidium Westhessen wünscht allen Bürgern ein frohes und gesundes

Neues Jahr 2021!

Rheingau-Taunus-Kreis

Brand eines Mehrfamilienhauses in Steinfischbach

Bad Schwalbach (ots)

Waldems,Donnerstag,31.12.2020.

Am Morgen des 31.12.2020, gegen 06:50 Uhr, bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in Steinfischbach Brandgeruch und alarmierte die Feuerwehr. Die Anruferin und die weitere Bewohnerin des Hauses verliessen das Gebäude und stellten fest, daß das Obergeschoss in Flammen stand. Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Waldems und Idstein begannen umgehend mit den Löscharbeiten, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch andauern. Die Wohnung, aus der der Brand sich entwickelte, ist derzeit unbewohnt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Das zuständige Fachkommissariat hat Ermittlungen aufgenommen. Das Haus ist durch die Feuer- und Löschschäden unbewohnbar geworden. Die beiden Bewohnerinnen wurden nicht verletzt und konnten bei Familienangehörigen bzw. in der Nachbarschaft untergebracht werden. Die Schadenshöhe am Gebäude wird auf 200.000 EUR geschätzt.