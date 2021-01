Neustadt: Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Neustadt an der Weinstraße – Zu Beginn jeden Jahres, Weihnachten ist kaum vorbei, stellt sich für viele wieder die Frage: Was mache ich mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?

Für alle Neustadter Bürgerinnen und Bürger, die den Baum nicht selbst kompostieren können oder wollen, bietet der ESN wieder eine Weihnachtsbaumsammlung an.

Hierzu werden bis zum Mittwoch, 6. Januar 2021, zentrale, durch Hinweisschilder gekennzeichnete Sammelstellen eingerichtet (Liste in diesem Bericht). Die Bäume können bis spätestens 9 Uhr am Samstag, 9. Januar 2021, zur Abholung bereitgelegt werden. Dann beginnt die Einsammlung.

In diesem Jahr kann aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens keine Haustürsammlung wie in den vergangenen Jahren in einigen Ortsteilen stattfinden. Die Weihnachtsbäume müssen in allen Abfuhrbezirken zu den Sammelstellen gebracht werden.

Die Weihnachtsbaumsammlung bietet den Neustadter Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Weihnachtsbäume einer Verwertung zuzuführen: Das eingesammelte Material wird zur Firma Zeller nach Mutterstadt gebracht und dort mit anderen Grünabfällen kompostiert. Der fertige Kompost kann zur Bodenverbesserung eingesetzt werden.

Weihnachtsbäume sowie Garten- und Grünabfälle können auch direkt zur Grünabfallsammelstelle beim Wertstoffhof, Nachtweide 7 b, gebracht werden. Zweige und Äste eignen sich zudem für die Biotonne.

Bei der Weihnachtsbaumsammlung sind folgende Hinweise zu beachten:

Entfernen Sie den Christbaumschmuck, wie z.B. Kugeln, Lametta vollständig.

Verpacken Sie keine Bäume oder Zweige in Kunststofftüten.

Lagern Sie keine Abfälle bei den Sammelstellen ab. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit Bußgeldern bis zu 500 Euro geahndet.

An den Sammelstellen muss auf die geltenden Hygieneregeln (AHA) geachtet werden.

Sammelstellen für die Weihnachtsbaumsammlung

Bei der jährlichen Weihnachtsbaumsammlung werden jeweils die folgenden Sammelstellen

eingerichtet.

Kernstadt I

Parkplatz Festwiese (Zufahrt von der Winzinger Straße, nicht neben dem Trafo-Häuschen)

Parkplatz Moltkestraße/Gartenstraße

Parkplatz Martin-Luther-Straße/Branchweilerhofstraße

Parkplatz Martin-Luther-Straße (nördlich der ehemaligen Firma Matratzen Concord –

Garagenzufahrt)

Hohmauerweg/Pfalzgrafenstraße

Hans-Geiger-Straße (auf dem Bürgersteig vor der Hans-Geiger-Schule)

Hohmauerweg/Grainstraße

Haltweg/Grundwiesenweg (Grünfläche)

Kernstadt II

Parkplatz Pfarrgasse

NEU: Parkplatz Bachgängel (neben Rittergartenstraße 6)

Kohlplatz/Pfarrgasse

Juliusplatz

Klemmhof (neben dem Kriegerdenkmal)

Parkplatz Friedrichstraße

Alter Turnplatz (hinter der Toilettenanlage)

Parkplatz Steingleis

Siedlerstraße (an der Gabelung Auffahrt/Abfahrt zur Königsbergstraße)

Parkplatz Sauterstraße (zwischen Schule und ehemaligem Tennisplatz)

Pulverturmstraße/Johann-Casimir-Straße

Max-Slevogt-Straße (östlich der Kirche)

Dr.-Wirth-Straße/Frühlingstraße

Hauberallee (gegenüber dem Brunnen)

Kernstadt III

Villenstraße/Sulzwiesenweg

Wachenheimer Straße (Wendeplatz)

Robert-Stolz-Straße (Parkplatz der Kindertagesstätte)

Böhlstraße (schräg gegenüber dem Spielplatz)

Kurt-Schumacher-Straße (gegenüber Haus-Nr. 6)

Neusatzstraße (Freier Platz neben Einfahrt zu Neusatzstraße 23)

Spitalbachstraße (Grünanlage neben der Eichendorffschule)

Sandfeldweg (Parkplatz neben dem Kindergarten St. Bernhard)

Speyerdorfer Straße/Dr.-Semmelweis-Straße

Mennonitenstraße (am Wendehammer)

Chemnitzer Straße (Einfahrt Grubenhof)

ESN-Wertstoffhof, Nachtweide 7b

Diedesfeld

Parkplatz Weinstraße (Bushaltestelle Sportplatz)

Duttweiler

Großer Parkplatz gegenüber der Festhalle

Geinsheim

Parkplatz Gäustraße (vor der Festhalle)

Gimmeldingen

Parkplatz Neubergstraße/Burgunderstraße

Parkplatz Peter-Koch-Straße (Nähe Friedhof)

Haardt

Parkplatz Mandelring 152

Am Wiesbrunnen Nr. 37 (Eingang zum Kinderspielplatz)

Hambach

Grüne Insel (Verbindung Weinstraße – Winterbergstraße)

Weinstraße (Hof altes Schulhaus)

Bergsteinstraße/Akazienweg (neben der Anlage)

Am Kirschgarten (links neben Haus-Nr. 55)

Römerweg (unterhalb der Wohnanlage „Am Häuselberg“)

Am Häuselberg/Erschigweg

Königsbach

Parkplatz hinter der Ortsverwaltung

Lachen-Speyerdorf

NEU: Vor der Turnhalle der Schule (Hambacher Weg)

Hof hinter der Ortsverwaltung

Parkplatz vor der Festhalle

Lilienthalstraße/Ritterbüschel

Kerweplatz an der evangelischen Kirche

Mußbach

Freiherr-vom-Stein-Straße (vor den S.G.-Tennisplätzen)

Parkplatz am Schwimmbad

Lauterbachstraße (Am Friedhof)