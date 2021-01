Landau: Haushaltsentwurf – Online-Info-Veranstaltung für interessierte Bürgerinnen und Bürger am Montag, 11. Januar 2021

Landau – Der Entwurf des Haushalts der Stadt Landau in der Pfalz für 2021 steht. Oberbürgermeister Thomas Hirsch, der Leiter der städtischen Finanzverwaltung, Martin Messemer, und der Werkleiter des städtischen Gebäudemanagements, Michael Götz, werden das von Stadtvorstand, Stadtverwaltung und Ältestenrat bearbeitete Zahlenwerk am Montag, 11. Januar 2021, um 17 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern in einer Online-Veranstaltung vorstellen.

„In den letzten Jahren haben wir den Landauerinnen und Landauern diese eher schwere, aber durchaus spannende Kost bei einer Informationenveranstaltung im Rathaus nähergebracht und standen direkt für Fragen zur Verfügung“, erklärt OB Hirsch. „Aufgrund der aktuellen Situation haben wir dies dieses Mal in den virtuellen Raum verlegt. Wir hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit nutzen, sich darüber zu informieren, welche Investitionen die Stadt einplant, um die nachhaltige Stadtentwicklung in diesen schwierigen Zeiten weiterzuführen.“

Bürgerinnen und Bürger, die bei der virtuellen Informationsveranstaltung zum Haushaltsentwurf am 11. Januar teilnehmen möchten, werden gebeten, sich per Mail an presse@landau.de anzumelden.