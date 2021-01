Kreis Bergstraße

Mitarbeiter von Sicherheitsdienst mit Messer angegriffen

Bensheim (ots) – Mit einem Messer wurden am frühen Freitagmorgen 01.01.2021 gegen 01.40 Uhr zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angegriffen, nachdem diese einen Streit zwischen einem Pärchen am Beauner Platz schlichten wollten. Der 23-jährige Angreifer konnte mittels Pfefferspray abgewehrt werden.

Die alarmierte Polizei nahm den aggressiven Mann vorläufig fest. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde dieser in eine psychiatrische Klinik einstweilig untergebracht. Bei der Auseinandersetzung hatte sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leichte Schürfwunden zugezogen.

Wegen des Messerangriffes ist ein Strafverfahren gegen den 23-Jährigen aus Bensheim eingeleitet worden. Zudem wird wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre gegen ihn und seiner 27-jährigen Begleiterin ermittelt.

Motorrad nicht zugelassen – Polizei stoppt 20-Jährigen

Bensheim (ots) – Im Bereich eines Schnellrestaurants in Bensheim, Wormser Straße, wurde am Donnerstag 31.12.2020 um kurz nach 01 Uhr ein 20-jähriger Motorradfahrer gestoppt, der sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Der Mann aus Bickenbach fiel der Polizeistreife dadurch auf, dass er ohne Kennzeichen auf seiner Yamaha unterwegs war.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war das Motorrad nicht zugelassen. Seinen Führerschein musste der 20-Jährige erst einmal bei der Polizei abgeben. Zudem wurde für das bevorstehende Strafverfahren eine Blutentnahme durchgeführt und das Motorrad ist bis auf weiteres sichergestellt.

Brand im Gerätegebäude

Heppenheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt eines Elektronikteils einen Brand in einem Gerätegebäude, neben eines Wohnhauskomplexes, am Freitagmorgen 01.01.2021 ausgelöst haben. Die Polizei wurde um kurz nach 01 Uhr über den Brand in der Neckarsteinacher Straße von der Rettungsleitstelle informiert.

Durch die zügige Brandbekämpfung der Feuerwehr Heppenheim bestand weder eine Gefahr für die Bewohner des nahestehenden Wohnhauses, noch, dass das Feuer außer Kontrolle geraten konnte.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, muss noch festgestellt werden. Die nähere Untersuchung der Brandursache werden Ermittler des Kommissariats 10 demnächst durchführen.

Darmstadt

Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Autoaufbruch am Donnerstagmorgen 31.12.2020 sucht die Polizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 09 Uhr und 09.10 Uhr nutzten bislang noch unbekannte Täter die Gelegenheit aus und schlugen die Seitenscheibe eines in der Heinestraße abgestellten Autos eines Pflegedienstes ein. Anschließend entwendeten sie die im Fußraum auf der Beifahrerseite zurückgelassene Handtasche und flüchteten mit ihrer Beute.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kripo (K 21/22) zu melden (06151/969-0).

Ruhige Silvesternacht für Feuerwehr und Rettungsdienst

Feuerwehr Darmstadt

Darmstadt – In der ersten Nacht des Jahres musste die Feuerwehr Darmstadt zu zwei Einsätzen ausrücken. Bei den Einsätzen handelte es sich um einen Fehlalarm einer Brandmeldeanlage und eine Türöffnung. Der Rettungsdienst wurde zu 24 Notfällen gerufen, auch hier gab es keine schwereren Verletzungen.

Darmstadt-Dieburg

Vollsperrung nach zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn A 5

Weiterstadt (ots) – Am Mittwoch 30.12.2020 wurde gegen 19.00 Uhr der Polizeiautobahnstation Südhessen ein Verkehrsunfall auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Weiterstadt und der Anschlussstelle Langen/Mörfelden gemeldet.

Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 30-Jähriger aus Ober-Ramstadt, mit seinem Pkw die linke Fahrspur der BAB A 5, von Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Frankfurt. Kurz hinter dem Parkplatz Täubcheshöhle geriet der Autofahrer ins Schleudern und touchierte zunächst die linksseitige Betongleitwand. Durch den Anstoß wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem 30-Jährigen Lkw-Fahrer aus Bad Kreuznach, welcher die rechte Fahrspur befuhr. Ein dahinter befindlicher 30-Jähriger Autofahrer aus Leimen wurde durch herumfliegende Trümmerteile geschädigt.

An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 34.000 Euro beziffert. Die Fahrzeugführer der beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt.

Durch den vorgenannten Unfall musste der dahinter befindliche Verkehr abbremsen. Ein 24-Jähriger Autofahrer aus Frankfurt erkannte dies zu spät und fuhr auf die bereits stehenden Fahrzeuge auf. Bei dem Folgeunfall wurden insgesamt 4 Fahrzeuge beschädigt, der Schaden wird auf ca. 28.000 Euro beziffert. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Durch die Unfälle entstand ein Trümmerfeld von ca. 200-300 Meter, des Weiteren mussten mehrere der beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Für die Reinigung der Fahrbahn und die Bergungsarbeiten musste die Autobahn für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden, wodurch es zu einem längeren Rückstau kam.

Groß-Gerau

Ruhestörung, Beleidigung und Widerstand – Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Bischofsheim (ots) – Ein 32-jähriger Mann muss sich nach seiner Festnahme am frühen Neujahrsmorgen 01.01.2021 wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 0.50 Uhr verständigen Zeugen die Polizei und meldeten eine Ruhestörung, die aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Dorr-Allee kam. Vor Ort konnten die Polizisten deutlich zu laute Musik in dem Anwesen feststellen. Ein 32-Jähriger beleidigte die Streife vom Balkon der Wohnung aus und verhielt sich im Rahmen der späteren Kontrolle ebenfalls aggressiv.

Als die Streife den Bewohnern der Grund für das Erscheinen der Polizei erläuterte und die Identität des Wiesbadeners festgestellt werden sollte, ging dieser auf die anwesenden Beamten los. Er konnte jedoch überwältig und festgenommen werden. Hierbei wehrte er sich heftig, seine Schläge und Tritte verfehlten jedoch sein Ziel. Die Streifen brachten ihn anschließend zur Wache und erstatteten Anzeige. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille, weshalb er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Den Rest der Nacht verbrachte er zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle.

Vier Jugendliche bei vermeintlichem Einbruch kontrolliert – Rauschgift und Schlagstock sichergestellt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Bei einem vermeintlichen Einbruch in einer Kleingartenanlage in der Langender Straße haben Polizeistreifen am frühen Neujahrsmorgen 01.01.2021 vier Jugendliche kontrolliert und Rauschgift sowie einen Schlagstock sichergestellt. Zudem verstieß das Quartett gegen die geltenden Corona-Regelungen. Kurz nach 4 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten einen Einbruch in eine dortige Parzelle.

Die alarmierten Beamten, die durch einen Diensthund unterstützt wurden, konnten vor Ort vier Jungen im Alter von 13, 14 und 15 Uhr antreffen. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten auf einem Tisch Kleinstmengen Cannabis sowie einen Teleskopschlagstock. Beides wurde sichergestellt und Anzeige erstattet. Da sich das Quartett zudem nicht an die geltenden Kontaktbeschränkungen hielt, erwartet sie zudem ein weiteres Verfahren.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum vom 01.01.2021 von 00:01 Uhr bis 12:32 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den PKW des Geschädigten auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand an der Straße Im Steingrund im unmittelbaren Ausfahrtsbereich der dortigen Tankstelle.

Der Schaden befindet sich im Frontbereich und wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Pst. Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 entgegen.

Trickbetrüger erbeuten 300 Euro mit Wechselfallen-Trick

Groß-Gerau (ots) – Zwei bislang noch unbekannte Täter haben am Donnerstagmittag (31.12.) in einem Supermarkt in der Helvetiastraße insgesamt 300 Euro erbeutet. Gegen 11.30 Uhr begaben sich die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen direkt zu einer dortigen Kasse und baten die Kassiererin, drei 100 Euro Banknoten in 50 Euro Scheine zu wechseln.

Im weiteren Verlauf ließen sich die beiden Männer das Geld erneut in kleinere Stückelungen wechseln. Bei diesen Wechselvorgängen lenkten das Duo die Mitarbeiterin geschickt ab und behielten unerkannt 300 Euro ein. Mit ihrer Beute verließen sie anschließend den Markt und flüchteten unerkannt.

Der Haupttäter war über 50 Jahre alt, zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß und kräftig. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer hellen Hose und dunklen Schuhen. Zudem trug er einen dunklen Mundschutz und eine dunkle Mütze. Sein mutmaßlicher Komplize war zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine beige Hose, eine dunkle Kapuzenjacke sowie dunkel Schuhe mit heller Sohle. Auch er hatte einen dunklen Mundschutz an und eine Wollmütze auf dem Kopf. Die Polizei in Groß-Gerau hat Strafanzeige erstattet und sucht Zeugen mit Hinweisen zu den beiden Beschriebenen. Wem sind die Männer aufgefallen und wer kann sie näher beschreiben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06152/175-0 zu erreichen.

Zusammenfassung Silvesternacht 2020/2021 der Polizeiautobahnstation

Ginsheim (ots) – Drei Sachen an einer Stelle: Am Neujahr wurde gegen 02:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 60 in der Gemarkung Ginsheim gemeldet. Hierbei handelte es sich um einen Alleinunfall, die Ursache war gleich bekannt, der 28-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführte Alco-Test ergab 0,96 Promille. Der herbeigeeilte 24-jährige Bruder des Fahrers wurde an der Unfallstelle angetroffen. Eine Überprüfung ergab das dessen Fahrzeug zur Zwangsentstempelung wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben war.

Während der Unfallaufnahme hielt mittig auf der Fahrbahn ein weiteres Fahrzeug an. Der 52-jährige Fahrer stieg aus und ging zu den Beamten. Eine Aufforderung, wieder in sein Fahrzeug zu steigen und weiter zu fahren, kam er nicht nach. Schnell wurde auch hier wieder klar, dass Alkohol im Spiel war. Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 3,26 Promille.

Zum Schluss war der 52-Jährige gegen die Polizeibeamten noch renitent und beleidigte diese. Auf der Dienststelle leistete er aktiv Widerstand gegen die Blutentnahme und beging mehrere Sachbeschädigungen an der polizeilichen Liegenschaft. Es folgten mehrere Blutentnahmen sowie Strafanzeigen.

29-Jähriger berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Michelstadt (ots) – Am Lindenplatz wurde am Silvesterabend 31.12.2020 gegen 23 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer angehalten, der keinen Führerschein besitzt und obendrein noch unter Drogeneinfluss stand. Der durchgeführte Drogentest schlug auf Kokain und Amphetamin an.

Der Mann aus Michelstadt wurde für die Anzeigenaufnahme und durchgeführte Blutentnahme vorläufig festgenommen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wird er ein Bußgeld bezahlen müssen, weil er gegen die geltende Ausgangsbeschränkung verstoßen hat.

Wechselfallentrick

Michelstadt (ots) – Mit dem Wechselfallentrick wurde am Mittwochabend 30.12.2020 in einem Tabakgeschäft in dem Einkaufscenter in der Walther-Rathenau-Allee insgesamt 1.300 Euro erbeutet.

Eine Frau betrat zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr das Geschäft und verlangte, dass ihr Hundert Euro gewechselt werden sollten. Dies wurde zunächst abgelehnt, worauf die Fremde die Mitarbeiterin massiv beleidigte. Eingeschüchtert kam die Kassiererin dem Anliegen nach und nahm aus der Kasse mehrere Geldscheine. Unbemerkt konnte die Diebin 1300 Euro entnehmen und zum Ausgang gehen, wo schon ihr Komplize gewartet hat.

Die gesuchte Frau ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Sie hat schwarze Augen und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und schwarze Jeanshosen. Zu dem Begleiter kann nur gesagt werden, dass er eine dunkelblaue Jeanshose trug.

Wem das Paar aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der 06062/ 9530 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach zu melden.

Jugendlicher mit Nazisymbol auf Handrücken kontrolliert

Reichelsheim (ots) – Bei der nächtlichen Kontrolle der Ausgangssperre in Reichelsheim haben Beamte der Polizeistation Erbach in der Neujahrsnacht 01.01.2021 eine Dreiergruppe ohne Erlaubnis erwischt. Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wird sich ein 17-Jähriger zudem in einem Strafverfahren verantworten müssen. Bei dem Jugendlichen wurde auf dem Handrücken ein aufgemaltes Hakenkreuz festgestellt.

Südhessen

Vergleichsweise ruhiger Jahreswechsel für die Polizei

Südhessen (ots) – Die Polizei in Südhessen blickt auf einen vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel zurück. Die geltenden Corona-Regelungen fanden in der Bevölkerung eine breite Akzeptanz. Größere Ansammlungen oder Silvesterfeierlichkeiten im öffentlichen Raum gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine.

In den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Bergstraße und im Odenwaldkreis, in denen eine nächtliche Ausgangssperre besteht, haben Einsatzkräfte nach bisherigen Auswertungen etwa 125 Verstöße gegen diese Beschränkungen festgestellt.

Zudem stellten die eingesetzten Polizeistreifen in Südhessen circa 18 Verstöße gegen das Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern an publikumsträchtigen Orten oder im öffentlichen Raum und

etwa 24 Verstöße gegen das Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum fest.

Illegale Feuerwerkskörper wurden nicht sichergestellt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen